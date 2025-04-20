Kameralar her şeyi kaydetti! Celebrity Big Brother'ın iki yarışmacısı gündemde

Celebrity Big Brother'ın Perşembe gecesi yayınlanan canlı yayını, sosyal medyada izleyicileri ikiye böldü. Programda Love Island yıldızı Chris Hughes ile JoJo Siwa arasında yaşanan diyalog, kısa sürede gündem oldu.

Yayınlanan görüntülerde Chris Hughes, JoJo Siwa'yı yatağına gelip sarılmadığı için "trip atmakla" suçladı. Üzerinde sadece iç çamaşırlarıyla yatağa atlayan Chris, JoJo’nun kendisine sarılmak istediğini iddia etti. Ancak genç yıldız, bunun doğru olmadığını açıkça söyledi.

Bir noktada JoJo, Chris'e dönerek şu sözlerle tepki gösterdi: "Umurumda değil, güzel bir gündü, bunu mahvetmeyelim."

Chris ise cevap olarak "Eğer mahvedeceksen git yat, sen bilirsin kanka." diyerek rest çekti. Ardından da “O zaman buraya gel” diyerek ısrarını sürdürdü.

JoJo’nun net bir şekilde, “Ben öyle bir şey demiyorum” demesi üzerine Chris tekrar sordu: “Yatağa gelmek istiyor musun?”

JoJo’nun yanıtı ise tek kelimeyle netti: “Hayır.”

Bu diyalog sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Bazı izleyiciler Chris’in tavırlarını rahatsız edici ve ısrarcı bulurken, bazıları ikilinin arasındaki etkileşimi şakalaşma olarak değerlendirdi.

Ancak daha sonraki görüntülerde ikilinin yatakta birlikte yatması da dikkat çekti.