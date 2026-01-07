MAGAZİN

Kan Çiçekleri dizisinin kamera arkası görüntüleri ifşa oldu! Başroller arası diyalog tepki çekti

Öznur Yaslı İkier

Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Kan Çiçekleri dizisi bu defa çekimlerden sızan görüntülerle gündeme geldi. Dizinin başrolleri Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel’in at binme sahnesindeki diyalogu sosyal medyada hızla yayıldı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve o döneme damga vuran Kan Çiçekleri dizisi Ocak 2025’te final yapmıştı.

Tam 434 bölüm süren diziden ortaya çıkan çekim görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Dizinin başrolleri Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel’in at binme sahnesindeki diyalogu sosyal medyada hızla yayıldı.

Kan Çiçekleri dizisinin kamera arkası görüntüleri ifşa oldu! Başroller arası diyalog tepki çekti 1

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Baktaş’ın Yağmur Yüksel’e yönelik söylediği “Gel buraya artist” sözleri kullanıcıların tepkisini çekti.

Kan Çiçekleri dizisinin kamera arkası görüntüleri ifşa oldu! Başroller arası diyalog tepki çekti 2

Sosyal medyada; 'Bu nasıl bir üslup', 'Artist kendisi bence', 'Sanki şakasına söylüyor' gibi yorumlar yapıldı.

Kan Çiçekleri dizisinin kamera arkası görüntüleri ifşa oldu! Başroller arası diyalog tepki çekti 3

Yağmur Yüksel'in partneri Barış Baktaş'ı dizinin final yapmasınan sonra takipten çıkması dikkat çekmişti.

