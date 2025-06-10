Kanındaki mikroplastikleri temizletiyor! Ünlü oyuncu bunun için bakın ne kadar ödedi

Orlando Bloom'un yaptığı bir olay dış basında büyük yankı uyandırdı. Başarılı oyuncu

kandaki mikroplastikleri temizlediği iddia edilen bir makineye bağlandı.

İki saat süren 10.000 sterlinlik ( 12 bin Euro) tedaviye giren 48 yaşındaki aktör vücudunu 'zehirli kimyasallardan' arındırıyor.

Pop yıldızı 40 yaşındaki Katy Perry ile nişanlı olan Bloom, Londra'nın Harley Caddesi'ndeki Clarify Clinics'te tedavi olurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Ancak bilim insanları, kliniğin prosedürle ilgili iddialarına şüpheyle yaklaşarak, faydaları ve fiyatı konusunda 'güvenilir kanıt' eksikliğini sorguladılar.

TEDAVİ NASIL YAPILIYOR?

Tedavi sırasında koldan kan alınıyor ve kırmızı kan hücreleri ile plazmaya ayrılıyor. Prosedürün mucidi David Cohen'e göre bu plazma, kırmızı kan hücreleriyle tekrar karıştırılıp vücuda geri verilmeden önce bir makineyle 'sonsuza dek kimyasallardan, mikroplastiklerden, iltihaptan ve zehir ve toksinlerden' arındırılıyor.

Bu işlemin mikroplastiklerin yüzde 90 ila 99'unu kandan uzaklaştırdığı iddia ediliyor.