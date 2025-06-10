MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kanındaki mikroplastikleri temizletiyor! Ünlü oyuncu bunun için bakın ne kadar ödedi

Orlando Bloom'un vücudunu 'zehirli kimyasallardan' arındırmak için ödediği para sosyal medyayı salladı. Bloom'un yaptırdığı işlem duyanları bir hayli şaşırttı.

Kanındaki mikroplastikleri temizletiyor! Ünlü oyuncu bunun için bakın ne kadar ödedi
Kubra Akalın

Orlando Bloom'un yaptığı bir olay dış basında büyük yankı uyandırdı. Başarılı oyuncu
kandaki mikroplastikleri temizlediği iddia edilen bir makineye bağlandı.

İki saat süren 10.000 sterlinlik ( 12 bin Euro) tedaviye giren 48 yaşındaki aktör vücudunu 'zehirli kimyasallardan' arındırıyor.

Pop yıldızı 40 yaşındaki Katy Perry ile nişanlı olan Bloom, Londra'nın Harley Caddesi'ndeki Clarify Clinics'te tedavi olurken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Ancak bilim insanları, kliniğin prosedürle ilgili iddialarına şüpheyle yaklaşarak, faydaları ve fiyatı konusunda 'güvenilir kanıt' eksikliğini sorguladılar.

Ekran görüntüsü 2025-06-10 144730

TEDAVİ NASIL YAPILIYOR?

Tedavi sırasında koldan kan alınıyor ve kırmızı kan hücreleri ile plazmaya ayrılıyor. Prosedürün mucidi David Cohen'e göre bu plazma, kırmızı kan hücreleriyle tekrar karıştırılıp vücuda geri verilmeden önce bir makineyle 'sonsuza dek kimyasallardan, mikroplastiklerden, iltihaptan ve zehir ve toksinlerden' arındırılıyor.

Bu işlemin mikroplastiklerin yüzde 90 ila 99'unu kandan uzaklaştırdığı iddia ediliyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esra Ezmeci evinin kapılarını ilk kez açtı! Görenler aynı şeyi söyledi Esra Ezmeci evinin kapılarını ilk kez açtı! Görenler aynı şeyi söyledi
Babası mini elbiseye izin vermedi! Sahneye...Babası mini elbiseye izin vermedi! Sahneye...

Anahtar Kelimeler:
Orlando Bloom
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Suikast iddialarının ardından dikkat çeken açıklama!

Suikast iddialarının ardından dikkat çeken açıklama!

Okulda katliam! Çok sayıda can kaybı var

Okulda katliam! Çok sayıda can kaybı var

40 metreden denize çakıldı!

40 metreden denize çakıldı!

Manisa, Başkanını uğurluyor! Son görev...

Manisa, Başkanını uğurluyor! Son görev...

İstanbul'da yeni önlem! Hepsi taşınıyor... İşte masadaki o iller

İstanbul'da yeni önlem! Hepsi taşınıyor... İşte masadaki o iller

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.