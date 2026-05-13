Kanlar içinde hastaneye kaldırılmıştı! Survivor Bayhan karar verildi

Survivor 2026'da geçtiğimiz günlerde korkutan dakikalar yaşanmış Bayhan'ın kanlar içinde kaldığı ve acil olarak hastaneye kaldırıldığı görülmüştü. Acun Ilıcalı’nın “Kanaması durmadı” sözleri ise endişeyi artırmıştı.

'HEPİMİZİ KORKUTTU'

Ada Konseyi’nde konuşan Acun Ilıcalı, Bayhan’ın sağlık durumuna ilişkin, “Şu anda bizim için bir numaralı konu Bayhan. Bayhan’ı gözetim altına alıyoruz, kanaması durmadı. Bayhan hepimizi korkuttu” ifadelerini kullanmıştı.

Yapılan kontroller sonrası tedavi altına alınan Bayhan’ın aşırı kan kaybı yaşadığı öğrenilirken, doktorlar ünlü yarışmacıyı bir süre gözlem altında tutmaya karar vermişti.

Yaklaşık bir haftadır gözlem altında tutulan Bayhan’ın Survivor’a devam edip edemeyeceği ise günlerdir merak ediliyordu. Beklenen açıklama Acun Ilıcalı’dan geldi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

KARAR VERİLDİ

Ilıcalı yaptığı açıklamada, “Burada yeniden bir düşüş, kaza olabilir, böyle bir şeyi riske etmek istemiyoruz” ifadelerini kullanırken, konseyde duygusal anlar yaşandı.

'BENİM İÇİN BİTTİ'

Bayhan ise sosyal medyada canlı yayın açarak '2026 Survivor artık benim için kapandı, bitti. Kalan yarışmacılara başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.