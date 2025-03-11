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Kanseri yenmişti! Şimal'in son hali yine üzdü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.03.2025 15:02
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Uzun süren kanser mücadelesini yenen ve ikinci baharını yaşayan ünlü şarkıcı Şimal şimdi de son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. 'Salgın var' diyen Şimal 2 haftada anca toparladığını söyleyerek yeni bir karesini yayınladı.

Kanseri yenmişti! Şimal'in son hali yine üzdü

Ünlü şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu.

Meme kanserini yenen Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti. 38 yaşındaki şarkıcı, 17 Ocak'ta sekiz saat süren ciddi bir ameliyat geçirmişti.

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Şimdilerde ikinci baharını yaşayan Şimal son paylaşımıyla sevenlerini yine korkuttu.

Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını paylaşan Şimal "Salgın var. Fena hastaydım 2 haftadır anca toparladım. Çok dikkat edin" ifadelerini kullandı.

şimal 2

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Şimal'in bu karesine kısa sürede 'geçmiş olsun', 'inşallah hemen toparlarsın' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Şarkıcı Şimal
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