Kanseri yenmişti! Şimal'in son hali yine üzdü

Ünlü şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu.

Meme kanserini yenen Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti. 38 yaşındaki şarkıcı, 17 Ocak'ta sekiz saat süren ciddi bir ameliyat geçirmişti.

Şimdilerde ikinci baharını yaşayan Şimal son paylaşımıyla sevenlerini yine korkuttu.

Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını paylaşan Şimal "Salgın var. Fena hastaydım 2 haftadır anca toparladım. Çok dikkat edin" ifadelerini kullandı.

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Şimal'in bu karesine kısa sürede 'geçmiş olsun', 'inşallah hemen toparlarsın' gibi yorumlar yapıldı.