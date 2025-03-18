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Kanserle mücadele eden Nursel Ergin ekrana dönüyor! Kötü yorumlara isyan etti: Kiramı siz mi ödeyeceksiniz?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.03.2025 07:10
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Kanserle mücadele ettiğini açıklayan ve tedavi sürecine dair paylaşımlar yapan Nursel Ergin'in tedavisi sürüyor. Son olarak saçlarını kazıtırken çektiği videoyu yayınlayan ünlü sunucu ekrana dönmesine dair gelen yorumlara isyan etti.

Kanserle mücadele eden Nursel Ergin ekrana dönüyor! Kötü yorumlara isyan etti: Kiramı siz mi ödeyeceksiniz?

2007 yılında Var Mısın Yok Musun yarışma ile adını duyuran Nursel Ergin, Gelinim Mutfakta adlı yemek programını sunarken ani bir kararla programdan ayrılmıştı. Nursel Ergin daha sonra kanserle mücadele ettiğini açıkladı.

Nursel Ergin'in 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiğini açıkladıktan sonra tedavi sürecine dair de paylaşımlarda bulundu.

Bu süreçte 6 seans kemoterapi tedavisi gören Ergin, saçlarını kazıtırken çektiği videoyu da paylaşarak dikkat çekti.

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"TEKLİF SUSMUYOR İSTESEM..."

Sunucu yeniden ekrana döneceğini de açıkladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Nursel Ergin'i yeni başlayacak programı öncesi reklam yapmakla suçladı. Gelen kötü mesajlara isyan eden Nursel Ergin, "Sözüm meclisten dışarı. Hayat ne güzel öğretiyor anlayana. Teklif susmuyor istesem her gün bir program da ya da mecra da olurum. Benim yolum bir tane, en çok kalbime güvenirim. Hep iyiliği seçerim hayatımda kendimden daha çok başkalarının mutluluğunu düşünür hep empati kurarım" dedi ve ekledi:

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"Ben 1 yıldır istesem her bir günümü paylaşır konuştururdum kendimi. Ben ekran yüzüyüm. Mesaj kutum acı çeken, çaresiz hisseden, benden motivasyon isteyen hastalardan gelen yardım çığlıklarıyla dolu. Benim misyonum bu beğenseniz de yapamadığınız için kıskansanız da ben güçlü bir kadınım. Ben çalışmayayım mı, siz mi ödeyeceksiniz kira mı, çocuğuma siz mi bakacaksınız? Ekrana geri döndüğüm ve tedavim devam ettiği için paylaşmak zorunda kaldım."

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"YAŞADIĞIM SÜREÇ DEVAM EDİYOR GERİ ZEKÂLILAR"

"Hayatım boyunca her zaman örnek olmak motive etmek istedim herkesi!" diyen Ergin devamında şöyle isyan etti:

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"Gelen ‘teşekkür’ mesajlarını mı paylaşayım. Yolda birinin düştüğünü görse kafasını çeviren kuş beyinliler yüreksizler! Bu yaşadığım süreç devam ediyor geri zekâlılar! Beddua edenler kötü konuşanlar ne düşünüyorsanız kalbinizle nafakalının. Yine anlamayacağınızı biliyorum ama yazıyorum işte. Gerçek bilgi paylaşmayan bir insanın hastalığını bile kötü niyetle paylaşanlar sözüm en çok size anladınız siz beni... Ne düşünüyorsanız Allah size 10 katını versin."

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Anahtar Kelimeler:
nursel ergin
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