Olivia Attwood'dan olay yaratan itiraflar! Sabah 5'te spor yapıyor, estetik pişmanlığını açıkladı

Love Island ile adını duyuran Olivia Attwood, özel hayatından güzellik rutinine kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki ünlü isim, fit görünümünün arkasında genetik kadar disiplinli bir spor programının da olduğunu söyledi. Attwood, yıllar önce yaptırdığı estetik operasyonlardan bazıları için ise büyük pişmanlık yaşadığını itiraf etti.

Olivia Attwood, fit fiziğinin yalnızca genetik şansla açıklanamayacağını belirterek her gün erken saatlerde spor yaptığını söyledi.

The Times'a konuşan Attwood, insanların kendisine sık sık "Çok şanslısın" dediğini belirterek, "Elbette genetik bir faktör var ama ben her gün sabah 5'te spor yapıyorum. Her gece koltukta oturup McDonald's yeseydim bikinili böyle görünmezdim" ifadelerini kullandı.

Kameraların önünde olmanın da kendisini formda kalmaya teşvik ettiğini söyleyen ünlü isim, görünüşüne önem verdiğini belirtti.

GÖĞÜS BÜYÜTME PİŞMANLIĞI

Olivia Attwood'un açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise estetik operasyonlarıyla ilgili oldu. Ünlü isim, henüz 20 yaşındayken yaklaşık 3 bin sterlin ödeyerek yaptırdığı göğüs büyütme operasyonundan yıllar sonra pişman olduğunu söyledi.

Operasyonun ardından 32E ölçüsüne ulaşan göğüslerinin kendisine sırt ağrısı yaşattığını belirten Attwood, yedi yıl sonra yeniden operasyon geçirerek göğüslerini küçülttürdü.



Attwood, geçmişte yaptırdığı dudak dolgusundan da memnun olmadığını söyledi. Ünlü isim, o dönemki dudak dolgusunu "iğrenç" olarak nitelendirdi ve dolgularını erittirdi.