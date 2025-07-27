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Kanye West ve Bianca Censori'nin ateşli anları viral oldu! Kimseyi umursamıyorlar

Gerek özel hayatlarıyla gerekse sansasyonel paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Kanye West ve Bianca Censori çifti, sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri olmaya devam ediyor. Çifttin ateşli anları gündemde

Kanye West ve Bianca Censori'nin ateşli anları viral oldu! Kimseyi umursamıyorlar
Kubra Akalın

Ünlü çift Kanye West ve Bianca Censori bir kez daha gündemde! Şubat ayında gerçekleşen Grammy ödül töreni sonrası katıldıkları partiye ait yeniden ortaya çıkan bir video, ikilinin samimi anlarını gözler önüne serdi.

Görüntülerde, Kanye West ve eşi Bianca Censori, parti esnasında tutkulu bir şekilde öpüşürken kameralara yakalandı.

Söz konusu görüntüler, Bianca’nın Adele’in “Rolling in the Deep” şarkısını karaoke olarak seslendirdiği Grammy partisine ait.

Kanye West ve Bianca Censori nin ateşli anları viral oldu! Kimseyi umursamıyorlar 1

Parti ilerledikçe çiftin yakınlaşması kameralara yansıdı. Kanye West’in Bianca’nın vücuduna dokunduğu ve çiftin tutkulu bir şekilde öpüştüğü anlar, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Kanye West ve Bianca Censori nin ateşli anları viral oldu! Kimseyi umursamıyorlar 2

Görüntülerin gündem olmasının hemen ardından, Bianca Censori’nin Güney Kore’nin başkenti Seul’e yaptığı yolculuk sırasında tamamen kapalı kıyafetleriyle görüntülenmesi ise dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Kanye West
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