Kariyerinin zirvesinde her şeyi bıraktı! Pınar Aydın şimdi ne yapıyor?

MYNET DETAY- 2004 yılında Akademi Türkiye yarışmasıyla adını duyuran, ardından Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Aydın, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Peki Pınar Aydın nerede yaşıyor, evlendi mi, kaç çocuğu var? İşte yıllar sonra yeniden gündeme gelen Pınar Aydın'ın son hali ve hayatındaki değişim...

Oyunculuk ve müzik kariyerinin ardından gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aydın'ın şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

Pınar Aydın, 2015 yılında Harun Ovalıoğlu ile hayatını birleştirdi ve ani bir kararla oyunculuğu bıraktı. Kariyerinin zirve dönemlerinde İstanbul'u da terk eden Pınar Aydın Giresun'a yerleşti.



Pınar Aydın, şimdi gözlerden uzakta, iki oğlu ve eşiyle huzurlu bir hayat sürdürüyor. Sosyal medyada çocuklarıyla mutlu hayatını sık sık paylaşan oyuncuya beğeni yağıyor.

Sevenleri zaman zaman oyuncuya "Artık ekrana dönün" yorumlarında da bulunuyor.