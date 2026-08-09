MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Cansever Kuzey Makedonya'da toprağa verilecek! Cansever nereli?

Cansever, uzun süredir mücadele ettiği lösemi nedeniyle 59 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatının ardından cenazesinin ne zaman ve nerede toprağa verileceği merak konusu oldu.

Cansever Kuzey Makedonya'da toprağa verilecek! Cansever nereli?

“Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran sevilen sanatçı Cansever’den acı haber geldi. Uzun süredir lösemi tedavisi gören Cansever, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi, sevenleri ve meslektaşları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

Cansever Kuzey Makedonya da toprağa verilecek! Cansever nereli? 1

Cansever'in cenaze programı da merak ediliyor. Cansever’in cenazesinin Kuzey Makedonya’nın Veles şehrinde toprağa verilmesinin planlandığı bildirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acı haber sonrası yaşı merak edildi! Acı haber sonrası yaşı merak edildi!

Sanatçının cenazesinin Almanya’dan Kuzey Makedonya’ya nakil süreci ile cenaze töreninin tarihi ve saati henüz kesinleşmedi.

CANSEVER NERELİ?

Cansever, 8 Temmuz 1967 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde doğdu. Babası Selanik, annesi Bulgaristan göçmeni olan Roman asıllı Cansever'in gerçek adı Dzansever Dalipova'dır.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NOW'un iddialı dizisinden ilk tanıtım! Yayınlanır yayınlanmaz olay olduNOW'un iddialı dizisinden ilk tanıtım! Yayınlanır yayınlanmaz olay oldu
Derin dekoltesiyle hayranlarını ikiye böldüDerin dekoltesiyle hayranlarını ikiye böldü

Anahtar Kelimeler:
Cansever
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
MEKANI CENNET OLSUN
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
En Çok Okunan Haberler
Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Husiler: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Husiler: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin'in evinden bunlar çıktı

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin'in evinden bunlar çıktı

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

25 bin TL zamma kapı aralandı

25 bin TL zamma kapı aralandı

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.