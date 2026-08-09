Cansever Kuzey Makedonya'da toprağa verilecek! Cansever nereli?

“Ağla Gözbebeğim”, “Sen de Gittin” ve “Kime Bu İnat” gibi şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran sevilen sanatçı Cansever’den acı haber geldi. Uzun süredir lösemi tedavisi gören Cansever, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi, sevenleri ve meslektaşları tarafından büyük üzüntüyle karşılandı.

Cansever'in cenaze programı da merak ediliyor. Cansever’in cenazesinin Kuzey Makedonya’nın Veles şehrinde toprağa verilmesinin planlandığı bildirildi.

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Sanatçının cenazesinin Almanya’dan Kuzey Makedonya’ya nakil süreci ile cenaze töreninin tarihi ve saati henüz kesinleşmedi.

CANSEVER NERELİ?

Cansever, 8 Temmuz 1967 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde doğdu. Babası Selanik, annesi Bulgaristan göçmeni olan Roman asıllı Cansever'in gerçek adı Dzansever Dalipova'dır.