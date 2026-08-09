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Britney Spears, hatalı botoks işlemi yaptırdığını açıkladı: Gözü haftalarca düşük kaldı

Britney Spears, yaptırdığı botoks işleminin hatalı olduğunu ve sol gözünün haftalar boyunca düşük kalmasına neden olduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcı, hayranlarını estetik uygulamalar konusunda dikkatli olmaları için uyardı

Britney Spears, hatalı botoks işlemi yaptırdığını açıkladı: Gözü haftalarca düşük kaldı

“Baby One More Time” şarkısıyla dünya çapında ünlenen Britney Spears, yaşadığı botoks kabusunu anlattı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı yürek burkan bir paylaşımda “Bir anne olarak başarısız oldum” diyen 44 yaşındaki şarkıcı, bu kez Instagram hesabından yayınladığı videoyla başına gelen estetik işlemi anlattı.

Cuma günü paylaştığı videoda Spears, sarı saçlarının üzerine siyah bir şapka takarken kırmızı bir bikini üstüyle kameranın karşısına geçti.

Ünlü şarkıcı, bir doktorun sol göz çevresine “çok fazla botoks” uyguladığını ve bunun sonucunda gözünün aşağı doğru düştüğünü söyledi. Spears, yaşadığı durumu takipçilerine göstermek için parmaklarıyla sol gözünün çevresindeki deriyi aşağı doğru çekti.

Britney Spears, hatalı botoks işlemi yaptırdığını açıkladı: Gözü haftalarca düşük kaldı 1

Spears, “Sol gözüme o kadar çok botoks yaptılar ki gözüm böyle aşağı doğru düştü. Şimdi yeni yeni kalkmaya ve normale dönmeye başladı. Böyle olması çok utanç vericiydi” ifadelerini kullandı.

Britney Spears, hatalı botoks işlemi yaptırdığını açıkladı: Gözü haftalarca düşük kaldı 2

HAYRANLARINI UYARDI

Ünlü şarkıcı daha sonra estetik amaçlı botoks yaptırmayı düşünen hayranlarına önemli bir uyarıda bulundu. Spears, “Kızlar, bu insanlara ve doktorlara botoks yaptırırken çok dikkatli olmalısınız. Gözlerinize gerçekten zarar verebilirler” dedi.

Sol gözünün yaklaşık dört hafta boyunca düşük kaldığını belirten Spears, “Gözüm yaklaşık dört hafta boyunca böyle aşağıdaydı. Şimdi yeni yeni düzelmeye başladı” diye konuştu.

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botoks Britney Spears
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