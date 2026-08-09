Karnı burnunda sahneye çıkan Atiye hastaneye kaldırıldı

Dördüncü bebeğine hamile olmasına rağmen konser maratonuna devam eden Atiye sevenlerini korkuttu. Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nde sahne alması beklenen ünlü şarkıcı Atiye, konser öncesi aniden rahatsızlandı.

Yoğun konser maratonuna ara vermeden devam eden Atiye apar topar hastaneye kaldırıldı. 7.5 aylık hamile olan şarkıcıya acil serviste serum tedavisi uygulandı. Doktor kontrolünün ardından sağlık durumu normale dönen ünlü şarkıcı, kısa süre içinde taburcu edildi.

"HEM BENİM HEM BEBEĞİMİN SAĞLIĞI İYİ"

Hastane çıkışında açıklamada bulunan ünlü popçu, "Yediğim bir şey dokundu herhalde. Yaşadığım mide bulantısı yüzünden ne yazık ki sahneye çıkamadım" dedi.

Şarkıcının hastaneye çıkışı görüntüsü sevenlerini üzdü. Konuşmakta zorlanan şarkıcı Atiye, hem kendi sağlık durumunun hem de karnındaki bebeğinin gayet iyi olduğunu belirterek hastaneden ayrıldı.