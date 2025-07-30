Kaş Caz Festivali 2025'nin programı belli oldu! İşte detaylar

Akdeniz'in en özgün ve büyüleyici köşelerinden biri olan Kaş, bu yıl da cazın büyüsüne ev sahipliği yapıyor. 29, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde Kaş Setur Marina’da gerçekleşecek olan Kaş Caz Festivali, 7. yılında yine doğayla iç içe, ilham veren bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Festivalin ritmi, bu yıl gelenekselleşen açılış gecesiyle 28 Ağustos Perşembe akşamı başlıyor. Kaş’ın ruhunu taşıyan OXYGEN PUB’da gerçekleşecek açılış buluşması, caz tutkunlarını Akdeniz gecesine davet ediyor. Bu sıcak karşılama gecesinin ardından, festival 29 Ağustos Cuma sabahı Setur Marina’nın huzurlu atmosferinde düzenlenecek Nefes Terapisi ile derin bir farkındalıkla güne başlıyor.

Cuma günü akşam üzeri, cazla elektronik seslerin buluştuğu JOY FM DJ seti eşliğinde marina rüzgarı melodilere karışıyor. Ardından canlı müzik sahnesi, Türkiye caz sahnesinin güçlü isimlerinden Mert Pekduraner Group ile açılıyor. Gecenin ikinci yarısında ise usta müzisyen Bülent Ortaçgil sahnede olacak. Bu özel konserde sahnede konuk sanatçı olarak eşsiz sesiyle Birsen Tezer de Ortaçgil'e eşlik edecek.

DOLU DOLU BİR PROGRAM

Festivalin ikinci günü olan Cumartesi sabahı, Kaş'ın doğal akustiğiyle eşsizleşen Amfi Tiyatro’da, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek “Günü Uyandırma” etkinliğinde Salih Korkut Peker ve Mert Pekduraner sahne alıyor. Aynı gün saat 11.00’de, Kaş’ın en sevilen mekânlarından L’apera, cazın samimi enerjisini “Kendine Has Deneyimler” etkinliğiyle harmanlayarak festival coşkusuna renk katıyor



Cumartesi akşamına yine JOY FM’in seçkileriyle giriliyor. Sahnede elektro-akustik cümbüş, çağlama, bas ve davul kullanan Yasak Helva; müziğinde Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya bölgelerinden beslenirken caz ve rock dünyasının klasiklerine de göndermeler yapıyor. Kaş gecesine yoğun duygular ve derin tınılar katıyor. Gece, modern Anadolu ezgilerini cazla buluşturan, sahnedeki enerjisiyle büyüleyen Gevende ile devam ediyor. Seyirciler, zamanın durduğu bu özel konserde, sesin ve sözün ötesinde bir müzikal deneyime davet ediliyor.

Festivalin son günü olan Pazar sabahı, marina yine sakin bir buluşmaya sahne oluyor. Öyküm Elif Erdoğan eşliğinde gerçekleşecek “Ses Terapisi ve Etkileri” çalışması, sesin şifa veren gücünü doğanın kucağında hissettirecek.

Akşam saatlerinde JOY FM DJ SET, doğaçlamanın ve birlikte üretmenin kutlandığı Jam Session ile gerçekleşiyor. Ardından Oxygen Sahnede Serkan Polat Cura Caz Project sahne alıyor. Bu eşsiz final, katılımcıların belleğinde uzun süre silinmeyecek duygular bırakacak.