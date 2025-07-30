MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kaş Caz Festivali 2025'nin programı belli oldu! İşte detaylar

Doğanın yalın güzelliği, Akdeniz’in serinliği ve cazın sınırsız ifadesiyle şekillenen Kaş Caz Festivali 2025'nin programı belli oldu. Dolu dolu geçecek 3 gün için biletler Biletix'te satışta!

Kaş Caz Festivali 2025'nin programı belli oldu! İşte detaylar
Kubra Akalın

Akdeniz'in en özgün ve büyüleyici köşelerinden biri olan Kaş, bu yıl da cazın büyüsüne ev sahipliği yapıyor. 29, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde Kaş Setur Marina’da gerçekleşecek olan Kaş Caz Festivali, 7. yılında yine doğayla iç içe, ilham veren bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Kaş Caz Festivali 2025 nin programı belli oldu! İşte detaylar 1

Festivalin ritmi, bu yıl gelenekselleşen açılış gecesiyle 28 Ağustos Perşembe akşamı başlıyor. Kaş’ın ruhunu taşıyan OXYGEN PUB’da gerçekleşecek açılış buluşması, caz tutkunlarını Akdeniz gecesine davet ediyor. Bu sıcak karşılama gecesinin ardından, festival 29 Ağustos Cuma sabahı Setur Marina’nın huzurlu atmosferinde düzenlenecek Nefes Terapisi ile derin bir farkındalıkla güne başlıyor.

Kaş Caz Festivali 2025 nin programı belli oldu! İşte detaylar 2

Cuma günü akşam üzeri, cazla elektronik seslerin buluştuğu JOY FM DJ seti eşliğinde marina rüzgarı melodilere karışıyor. Ardından canlı müzik sahnesi, Türkiye caz sahnesinin güçlü isimlerinden Mert Pekduraner Group ile açılıyor. Gecenin ikinci yarısında ise usta müzisyen Bülent Ortaçgil sahnede olacak. Bu özel konserde sahnede konuk sanatçı olarak eşsiz sesiyle Birsen Tezer de Ortaçgil'e eşlik edecek.

Kaş Caz Festivali 2025 nin programı belli oldu! İşte detaylar 3

DOLU DOLU BİR PROGRAM

Festivalin ikinci günü olan Cumartesi sabahı, Kaş'ın doğal akustiğiyle eşsizleşen Amfi Tiyatro’da, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek “Günü Uyandırma” etkinliğinde Salih Korkut Peker ve Mert Pekduraner sahne alıyor. Aynı gün saat 11.00’de, Kaş’ın en sevilen mekânlarından L’apera, cazın samimi enerjisini “Kendine Has Deneyimler” etkinliğiyle harmanlayarak festival coşkusuna renk katıyor

Kaş Caz Festivali 2025 nin programı belli oldu! İşte detaylar 4
Cumartesi akşamına yine JOY FM’in seçkileriyle giriliyor. Sahnede elektro-akustik cümbüş, çağlama, bas ve davul kullanan Yasak Helva; müziğinde Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya bölgelerinden beslenirken caz ve rock dünyasının klasiklerine de göndermeler yapıyor. Kaş gecesine yoğun duygular ve derin tınılar katıyor. Gece, modern Anadolu ezgilerini cazla buluşturan, sahnedeki enerjisiyle büyüleyen Gevende ile devam ediyor. Seyirciler, zamanın durduğu bu özel konserde, sesin ve sözün ötesinde bir müzikal deneyime davet ediliyor.

Festivalin son günü olan Pazar sabahı, marina yine sakin bir buluşmaya sahne oluyor. Öyküm Elif Erdoğan eşliğinde gerçekleşecek “Ses Terapisi ve Etkileri” çalışması, sesin şifa veren gücünü doğanın kucağında hissettirecek.

Akşam saatlerinde JOY FM DJ SET, doğaçlamanın ve birlikte üretmenin kutlandığı Jam Session ile gerçekleşiyor. Ardından Oxygen Sahnede Serkan Polat Cura Caz Project sahne alıyor. Bu eşsiz final, katılımcıların belleğinde uzun süre silinmeyecek duygular bırakacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı Gözünden sakındığı eşine bakın! Güzelliğiyle hayran bıraktı
Ercan Saatçi'nin acı günü! Annesini kaybettiErcan Saatçi'nin acı günü! Annesini kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Birsen Tezer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Metin Şentürk'ün zor günleri! "Acıları yoğun" diyerek dua istedi

Metin Şentürk'ün zor günleri! "Acıları yoğun" diyerek dua istedi

TÜRK-İŞ'ten grev kararı! 500 kuruma ilan asılacak

TÜRK-İŞ'ten grev kararı! 500 kuruma ilan asılacak

ÖTV'siz sıfır yerli araç fırsatı! Meclis'e sunuldu

ÖTV'siz sıfır yerli araç fırsatı! Meclis'e sunuldu

Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi

Koç ve Ülker arasında imzalar atıldı! Dev anlaşma KAP’a bildirildi

Osimhen haberini alınca antrenman çıkmadı! Yıldız ayrılmak istiyor...

Osimhen haberini alınca antrenman çıkmadı! Yıldız ayrılmak istiyor...

8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası kıyıya ulaştı

8.8 büyüklüğünde deprem! İlk tsunami dalgası kıyıya ulaştı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.