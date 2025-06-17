Katie Price ve Conor McGregor plaj partisinde! Görenler endişelendi

47 yaşındaki eski model Katie Price, İbiza’daki çılgın bir gündüz partisine katılırken, küçücük bikinisiyle poz verdi.

Bembeyaz dişleriyle gülümsediği anlarda, ince kollarını, belini sergiledi.

Jordan adıyla da bilinen Katie, bronz teniyle dikkat çekerken, 36 yaşındaki İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor’la dans etti.

Katie Price, zayıf bedeniyle Conor McGregor’a sarılırken hayranlarında sağlık endişelerini yeniden tetikledi.

Beş çocuk annesi Katie Price, zayıflayan bedeniyle ilgili endişelenen hayranlarına geçtiğimiz Mayıs ayında Snapchat üzerinden açıklama yapmıştı. Ünlü isim şunları söylemişti:

“Evet, kilo verdim. Evet, bunu yapmak istedim, kilo vermek istedim. Çünkü üç-dört yıl önce ayaklarımı kırdığımda tekerlekli sandalyedeydim ve 10 ay boyunca yürüyemedim. O zamanlar bir daha yürüyemeyeceğim söylenmişti. Tekerlekli sandalyede olunca haliyle kilo aldım. Sonra tüp bebek (IVF) tedavileriyle uğraştım, o da kilo aldırdı. Evet, kilo aldım ve bundan nefret ettim. Rahatsız hissediyordum ve bu ben değildim."

Geçtiğimiz ay ise Katie, Türkiye’de geçirdiği estetik operasyonların video görüntülerini izlerken kendine “çirkin ve iğrenç” diyerek ağır bir şekilde eleştirmişti.