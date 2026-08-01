Katy Perry, Sunny Hill Festivali'nde kime sorsa 'Türkiye' yanıtını aldı!

Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen Sunny Hill Festivali, dünyaca ünlü isimleri ağırladı. Gecede Manifest grubu da sahne aldı. Festivalin kurucusu Dua Lipa ile bir araya gelen grup, bu buluşmayı sosyal medya hesaplarından paylaşarak unutulmaz bir deneyim yaşadıklarını ifade etti.

Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri de Katy Perry oldu. Perry performansı sırasında seyircilerin arasına karışarak mikrofon uzattığı kişilere nereli olduklarını sordu. Konuştuğu kişilerin art arda "Türkiye" yanıtını vermesi ünlü şarkıcıyı şaşırttı.

Konser boyunca yaşanan eğlenceli diyaloglar ve Katy Perry'nin verdiği doğal tepki sosyal medyada kısa sürede yayıldı.