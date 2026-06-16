Katy Perry ve Justin Trudeau'nun romantik anları!

Katy Perry ile Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau, cumartesi günü Kaliforniya'nın Santa Barbara kentinde düzenledikleri romantik piknik sırasında samimi görüntüler verirken objektiflere yakalandı.

41 yaşındaki Perry ve Trudeau'nun çimenlerin üzerinde uzanıp öpüştüğü, burun buruna geldikleri ve birbirlerine sevgi dolu anlar yaşattıkları görüldü. İkilinin görüntüleri, yeni ilişkilerinin ne kadar ciddi bir noktaya geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Pikniğe sadece ikili katılmadı. Perry'nin annesi Mary, eski nişanlısı Orlando Bloom ile ilişkisinden dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı Daisy Dove ve Trudeau'nun ayrı yaşadığı eşi Sophie Grégoire Trudeau'dan olan 12 yaşındaki oğlu Hadrien olduğu düşünülen bir çocuk da onlara eşlik etti.

Buna rağmen Perry ve Trudeau zaman zaman baş başa kalmayı da başardı.

Bu görüntüler, Perry'nin kısa süre önce Trudeau için "hayatımın aşkı" ifadelerini kullanmasının ardından geldi.