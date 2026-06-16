MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Katy Perry ve Justin Trudeau'nun romantik anları!

Katy Perry ile Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau'nun ilişkisi hız kesmeden devam ediyor. Santa Barbara'da piknik yaparken görüntülenen çiftin romantik öpücükleri ve samimi halleri magazin gündemine damga vurdu.

Katy Perry ve Justin Trudeau'nun romantik anları!

Katy Perry ile Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau, cumartesi günü Kaliforniya'nın Santa Barbara kentinde düzenledikleri romantik piknik sırasında samimi görüntüler verirken objektiflere yakalandı.

41 yaşındaki Perry ve Trudeau'nun çimenlerin üzerinde uzanıp öpüştüğü, burun buruna geldikleri ve birbirlerine sevgi dolu anlar yaşattıkları görüldü. İkilinin görüntüleri, yeni ilişkilerinin ne kadar ciddi bir noktaya geldiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Katy Perry ve Justin Trudeau nun romantik anları! 1

Pikniğe sadece ikili katılmadı. Perry'nin annesi Mary, eski nişanlısı Orlando Bloom ile ilişkisinden dünyaya gelen 5 yaşındaki kızı Daisy Dove ve Trudeau'nun ayrı yaşadığı eşi Sophie Grégoire Trudeau'dan olan 12 yaşındaki oğlu Hadrien olduğu düşünülen bir çocuk da onlara eşlik etti.

Katy Perry ve Justin Trudeau nun romantik anları! 2

Buna rağmen Perry ve Trudeau zaman zaman baş başa kalmayı da başardı.

Katy Perry ve Justin Trudeau nun romantik anları! 3

Bu görüntüler, Perry'nin kısa süre önce Trudeau için "hayatımın aşkı" ifadelerini kullanmasının ardından geldi.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni projesi belli oldu! Sonunda anlaşmaya vardı Yeni projesi belli oldu! Sonunda anlaşmaya vardı
O belediye başkanının oğluyla sevgili! Plajdan aşk pozuO belediye başkanının oğluyla sevgili! Plajdan aşk pozu

Anahtar Kelimeler:
Katy Perry
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

Dünyayı endişelendiren gelişme! Peş peşe patlama sesleri duyuldu

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

Nicolo Zaniolo Galatasaray'dan ayrıldı! Udinese opsiyonu kullandı

Nicolo Zaniolo Galatasaray'dan ayrıldı! Udinese opsiyonu kullandı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

Akaryakıta ikinci indirim göründü: 16 Haziran benzin motorin fiyatı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.