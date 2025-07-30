Katy Perry ve Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau yakalandı! Daha yeni ayrılmıştı

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry ve Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, Montreal’de lüks bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülendi. İkilinin Le Violon adlı mekânda pazartesi gecesi birlikte akşam yemeği yediği anlara ait görüntüler TMZ tarafından paylaşıldı.

Restoranda oldukça samimi bir sohbet havası dikkat çekerken, Katy Perry’nin Trudeau’nun söylediklerine ilgiyle kulak verdiği görüldü.

Görgü tanıklarına göre ikili, kokteyller eşliğinde birkaç farklı yemeği paylaştı; aralarında ıstakozlu bir tabak da vardı. Güvenlik görevlileri ise bar kısmında oturup, aynalı camdan ikiliyi gözetim altında tuttu.

Gece boyunca oldukça neşeli oldukları gözlemlenen Perry ve Trudeau, yemeğin ardından mutfağa giderek şef ve çalışanlara bizzat teşekkür etti.

KISA SÜRE ÖNCE AYRILIK HABERİ GELDİ

Ünlü şarkıcının Kanada turnesi kapsamında şu sıralar ülkede olduğu biliniyor.

Katy Perry kısa süre önce Orlando Bloom ile yollarını ayırmış ve tek başına bir hayat sürmeye başlamıştı. Çiftin bir de kızları bulunuyor. Trudeau ise 2023 yılında 18 yıllık eşi Sophie ile ayrılmıştı.

Bu buluşmanın romantik bir randevu mu yoksa sadece dostane bir akşam yemeği mi olduğu henüz netlik kazanmadı.