MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kaya Çilingiroğlu 26 yaş küçük sevgilisiyle tatilde! Görüntüleri gündem oldu

Kaya Çilingiroğlu ile sevgilisi Aslım Kan, Çeşme'ye tatile gitti. Çilingiroğlu ve genç sevgilisinin görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaya Çilingiroğlu 26 yaş küçük sevgilisiyle tatilde! Görüntüleri gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. Çilingiroğlu, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Aslım Kan ile önceki akşam bir mekanda eğlendi.

Çifti birlikte gören şarkıcı Arto, ikilinin yanına giderek kısa bir soru cevap gerçekleştirdi. O anları kaydeden Arto, sosyal medya hesabından da paylaştı.

Kaya Çilingiroğlu 26 yaş küçük sevgilisiyle tatilde! Görüntüleri gündem oldu 1

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olduklarını belirten Aslım Kan, herşeyin yolunda olduğunu söyledi.

Kaya Çilingiroğlu 26 yaş küçük sevgilisiyle tatilde! Görüntüleri gündem oldu 2

DÜĞÜN AÇIKLAMASI ŞAŞIRTMIŞTI
Kaya Çilingiroğlu geçtiğimiz aylarda düğün planını anlatmış ve "Bu ekonomik şartlarda zor gibi ya. Bir düğün yapmak kaç para biliyor musunuz? 3 milyondan başlıyor. Üç milyonu bulmam lazım. Bulsam düşünürüm" demişti.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayna karşına geçip poz verdi! Beğeni butonu çöktü Ayna karşına geçip poz verdi! Beğeni butonu çöktü
Uzun zaman sonra ortaya çıktı!"Acım olgunlaşmadı"Uzun zaman sonra ortaya çıktı!"Acım olgunlaşmadı"

Anahtar Kelimeler:
Kaya Çilingiroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Sayı değişti! Bugün CHP'den istifa edecekler

Sayı değişti! Bugün CHP'den istifa edecekler

Galatasaray'da Brahim Diaz bombası! Transfer an meselesi

Galatasaray'da Brahim Diaz bombası! Transfer an meselesi

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!

TBMM'de kabul edildi: Ehliyetiniz iptal olabilir!

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları...

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.