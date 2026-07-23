Kaya Çilingiroğlu 26 yaş küçük sevgilisiyle tatilde! Görüntüleri gündem oldu

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, özel hayatıyla gündeme geldi. Çilingiroğlu, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Aslım Kan ile önceki akşam bir mekanda eğlendi.

Çifti birlikte gören şarkıcı Arto, ikilinin yanına giderek kısa bir soru cevap gerçekleştirdi. O anları kaydeden Arto, sosyal medya hesabından da paylaştı.

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olduklarını belirten Aslım Kan, herşeyin yolunda olduğunu söyledi.

DÜĞÜN AÇIKLAMASI ŞAŞIRTMIŞTI

Kaya Çilingiroğlu geçtiğimiz aylarda düğün planını anlatmış ve "Bu ekonomik şartlarda zor gibi ya. Bir düğün yapmak kaç para biliyor musunuz? 3 milyondan başlıyor. Üç milyonu bulmam lazım. Bulsam düşünürüm" demişti.