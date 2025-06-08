Kazancı konuşuluyordu... Fahriye Evcen “Afet Bambaşka Biri” dizisiyle dönüyor!

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in sosyal medya kazançları gündeme sık sık geliyor. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in bir post ve 15 saniyelik bir story için 2,5 milyon TL istediği gündeme gelmişti. Kazançlarıyla kendilerinden söz ettiren çift yatırımlarını da gayrimenkule yapıyor.

Doğum yaptıktan sonra ekrana uzun soluklu bir ara veren Fahriye Evcen yalnızca reklamlarda rol alıyordu. Şimdi ise iddialar istediği şartlar sağlanırsa ekrana döneceği yönünde.

Kore uyarlaması Afet Bambaşka Biri dizisinin hazırlıkları sürerken Kanal D için çekilecek olan projede başrol olarak Fahriye Evcen’le görüşülüyor.

BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; senarist Kemal Hamamcıoğlu’nun kaleme aldığı diziye Fahriye Evcen’in sıcak baktığı, bayram sonrası ise son kararını vereceği öğrenildi.

Fahriye Evcen en son 2021 yılında TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol aldı.

“Afet Bambaşka Biri” dizisi genç bir kadının geçirdiği fiziksel değişikliklerle beraber çekici bir kadına dönüşmesi ve bu süreçte yaşadığı etkileyici olayları ekrana taşıyacak.