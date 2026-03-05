MAGAZİN

Kelly Brook kıvrımlarını sergiledi! Zayıflama iğnesi önerisi şoke etti

İngiliz model ve sunucu Kelly Brook, Jamaika tatilinden paylaştığı karelerle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isim, çiçek desenli bikinisiyle fit fiziğini sergilerken tatil stili önerilerini de takipçileriyle paylaştı.

46 yaşındaki Kelly Brook Brook, eşi Jeremy Parisi ile birlikte Jamaika’daki lüks Sandals Dunn's River otelinde tatil yapıyor. Gün boyunca havuz başında vakit geçiren ünlü model, akşam saatlerinde otel odasına döndükten sonra tatil kombinlerini tanıttığı paylaşımlar yaptı.

Kelly Brook, çiçek desenli bikinisiyle verdiği pozlarda fiziğini gözler önüne serdi.

ZAYIFLAMA İĞNESİ TEKLİF EDİLDİ

Öte yandan Kelly Brook, kısa süre önce katıldığı How To Fail With Elizabeth Day programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü model, geçtiğimiz yıl I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! programına katılmadan önce kendisine zayıflama iğnesi teklif edildiğini açıkladı.

Brook, “Geçen hafta bir doktor bana zayıflama iğnesi önerdi. ‘Buna neden ihtiyacım var?’ diye sordum. Bana ‘Herkes kullanıyor’ dedi ama ben kullanmak istemedim” ifadelerini kullandı.

Estetik uygulamalara tamamen karşı olmadığını söyleyen ünlü model, "Vücudumu seviyorum, kıvrımlarımı seviyorum. Eşim de seviyor. Kadınların kendilerini değiştirmek zorunda hissetmesi gerçekten üzücü” dedi.

