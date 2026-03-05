MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Çobanlık yaparken başrol oldu! 7 ödül birden aldı... Alpay Kaya sosyal medyanın gündeminde

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Darboğaz köyünde çobanlık yaparken keşfedilen ve oyunculuktaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Alpay Kaya, 7 ödüllü 'Tavşan İmparatorluğu' filminde Musa karakterini canlandırdı. Kaya'nın başrolünde olduğu film cuma günü vizyona girecek.

Çobanlık yaparken başrol oldu! 7 ödül birden aldı... Alpay Kaya sosyal medyanın gündeminde
Öznur Yaslı İkier

Yönetmenliği ve senaristliği Seyfettin Tokmak’ın üstlendiği, yetişkin dünyasının acımasız kurallarına karşı çocukça bir cesaretle direnen 12 yaşındaki Musa’nın hikâyesini anlatan, katıldığı her festivalden ödüllerle dönen ‘Tavşan İmparatorluğu’, 6 Mart'ta izleyicisiyle buluşacak.

Başrollerinde; Alpay Kaya, Sermet Yeşil, Kubilay Tunçer, Perla Palamutçuoğulları ve Emrullah Çakay’ın yer aldığı, görüntü yönetmenliğini Claudia Becceril Bulos’un, sanat yönetmenliğini Tora Aghabayova’nın, kurgusunu ise Vladimir Gojun’un üstlendiği filmin müziklerinde Erkan Oğur’un imzası bulunuyor.

ÇOBAN ÇOCUK OYUNCU OLDU

Filmin ön hazırlık aşaması 3 yıl teknik çekimleri 4 ay gibi uzun sürede tamamlandı. Mekândan oyuncusuna kadar titizlikle üzerinde çalışılan filmin yönetmeni Seyfettin Tokmak, 'Musa' karakterini canlandıran çocuk oyuncu Alpay Kaya’yı Kars ilinin Selim ilçesinin Darboğaz Köyün’de çobanlık yaparken keşfetti ve kadroya dahil etti.

Çobanlık yaparken başrol oldu! 7 ödül birden aldı... Alpay Kaya sosyal medyanın gündeminde 1

Çekimleri Elâzığ merkezli olarak Keban ve Ağın ilçelerinde ve Şanlıurfa’nın ağır kış koşullarında tamamlanan filmde zorlu anlar yaşandı. 35 yıl sonra Keban’a kar yağdığını belirten yönetmen Tokmak, bir gecede 5,5 metre kar yağdığını uzun süre çekim yapamadıklarını ifade etti. Filmin diğer başrol oyuncusu tavşanlar ise uzman veteriner hekimler tarafından özel korunarak çekime hazırlandı.

İstanbul ve Elazığ’da görkemli bir gala ile sinemaseverlerle izleyicisinin karşısına çıkacak olan filmin başrolü Alpay Kaya galaya damga vurdu. Siyah takım elbisesi ile galaya katılan Kaya sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Çobanlık yaparken başrol oldu! 7 ödül birden aldı... Alpay Kaya sosyal medyanın gündeminde 2

Alpay Kaya'ya sosyal medyada; 'başarıların daim olsun', 'yolun açık olsun', 'başarılar genç adam', 'şansın bol olsun yüreğin hep temiz kalsın' gibi yorumlar yapıldı.

7 ÖDÜL KAZANDI

Türkiye, Meksika, Hırvatistan ve Lübnan ortak yapımı filmin yapımcılığını Seyfettin Tokmak’ın üstlenirken, filmin ortak yapımcıları arasında Gabriella Gavica, Carlos Hernandez, Siniša Juričić, Lara Abou Saifan, Bünyamin Bayansal, Kerim Suner ve İlknur Bal Kutluay yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle TRT'nin ortak yapımcılığında gerçekleştirilen ‘Tavşan İmparatorluğu 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 7 ödül alarak rekor kırdı. Film ayrıca dünya prömiyerini gerçekleştirdiği 28. Tallinn Black Nights Film Festivali'nden ‘En İyi Senaryo’ ve ‘En İyi Sinematografi’ ödüllerini, Taipei Film Festival’de Yönetmenler Birliği En İyi Film Ödülü, Ankara Film Festivali’nde İnci Demirkol En İyi Film, Onat Kutlar En İyi Senaryo ve FİLM-YÖN En İyi Yönetmen; Boğaziçi Film Festivali’nde ise En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetmenliği ve FİYAB En İyi Yapımcı ödüllerinin sahibi oldu.

Çobanlık yaparken başrol oldu! 7 ödül birden aldı... Alpay Kaya sosyal medyanın gündeminde 3

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kıvrımlarını sergiledi! Doktordan rahatsız eden öneriKıvrımlarını sergiledi! Doktordan rahatsız eden öneri
Uygun donör bulundu! Ünlü şarkıcı dua istedi Uygun donör bulundu! Ünlü şarkıcı dua istedi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çoban Oyuncu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

ABD bu olayla çalkalanıyor! Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Yılmaz Erdoğan son kez konuştu!

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 4 Mart altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.