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Halef: Köklerin Çağrısı ne zaman başlıyor? Halef 2. sezon tarihi belli oldu

NOW’ın sevilen dizisi “Halef: Köklerin Çağrısı” ikinci sezon için gün sayıyor. İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ı Serhat ve Yıldız karakterleriyle yeniden buluşturan fenomen dizinin tanıtımları şimdiden büyük ses getirdi. Halef için tarih verildi.

Halef: Köklerin Çağrısı ne zaman başlıyor? Halef 2. sezon tarihi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği Most Production imzalı dizinin yeni sezon afişinde Serhat ve Yıldız'ın dikkat çeken görüntüsü heyecanı artırdı.

Dizinin yeni bölüm tanıtımları da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Zaman atlaması yaşanılacağı söylenen Halef: Köklerin Çağrısı için yayın tarihi de belli oldu.

Halef: Köklerin Çağrısı ne zaman başlıyor? Halef 2. sezon tarihi belli oldu 1

HALEF NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Halef: Köklerin Çağrısı dizisi yeni bölümüyle 24 eylül perşembe akşamı Now Tv'de ekranda olacak.

TANSİYON DAHA DA YÜKSELİYOR
İlk sezon boyunca aşk, aile, sadakat ve kader arasında sıkışan karakterleriyle izleyiciyi ekran başına taşıyan dizi, ikinci sezonda tansiyonu daha da yükseltiyor.

Halef: Köklerin Çağrısı ne zaman başlıyor? Halef 2. sezon tarihi belli oldu 2

Yeni tanıtımda dikkat çeken atmosfer ise “Halef” dünyasında hiçbir şeyin göründüğü kadar basit olmayacağını gösteriyor.

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Biran Damla Yılmaz İlhan Şen Halef dizisi
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