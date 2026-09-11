Halef: Köklerin Çağrısı ne zaman başlıyor? Halef 2. sezon tarihi belli oldu

Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Yapımcılığını Gül Oğuz'un üstlendiği Most Production imzalı dizinin yeni sezon afişinde Serhat ve Yıldız'ın dikkat çeken görüntüsü heyecanı artırdı.

Dizinin yeni bölüm tanıtımları da sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Zaman atlaması yaşanılacağı söylenen Halef: Köklerin Çağrısı için yayın tarihi de belli oldu.

HALEF NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Halef: Köklerin Çağrısı dizisi yeni bölümüyle 24 eylül perşembe akşamı Now Tv'de ekranda olacak.

TANSİYON DAHA DA YÜKSELİYOR

İlk sezon boyunca aşk, aile, sadakat ve kader arasında sıkışan karakterleriyle izleyiciyi ekran başına taşıyan dizi, ikinci sezonda tansiyonu daha da yükseltiyor.

Yeni tanıtımda dikkat çeken atmosfer ise “Halef” dünyasında hiçbir şeyin göründüğü kadar basit olmayacağını gösteriyor.