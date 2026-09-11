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Serhat Kılıç'ın yerine o isim geldi! Ali Erkazan'dan dikkat çeken yorum: "Mümtaz Sevinç öldürüldüğünde..."

Teşkilat dizisinde Serhat Kılıç'ın kadrodan çıkarıldığı ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun ölümü sonrası yerine Savaş Özdemir geldi. Bu durum gündeme olunca Ali Erkazan dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Serhat Kılıç'ın yerine o isim geldi! Ali Erkazan'dan dikkat çeken yorum: "Mümtaz Sevinç öldürüldüğünde..."

MYNET DETAY- Serhat Kılıç'ın vefatının ardından oyuncunun kısa süre önce Teşkilat dizisinden çıkartıldığı ortaya çıkmıştı. Yadigar rolü için Kurtlar Vadisi ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Savaş Özdemir'le anlaşma sağlandı.

Bu durum sosyal medyada eleştirilere de sebep oldu. Berna Laçin "Bir ölümün ardından rolün devam etmesi olacak şey değil! İlk defa şahit oldum buna. Belli ki Serhat'ın kovulduğu söylentisi doğruymuş büyük ihtimal öncesinde başka oyuncu ile anlaşılmış. Ne olmuşsa olmuş ama sonrasında ölüm olmuş. Ölünce o rol de öldürülür ya da yok edilir başka bir karakter inşa edilir. Buna söyleyecek söz bulamadım" dedi.

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"ROLÜ GERİ ÇEVİRMİŞTİM"

Bunun ardından Ali Erkazan da geçmişten bir örnek verdi:

Serhat Kılıç ın yerine o isim geldi! Ali Erkazan dan dikkat çeken yorum: "Mümtaz Sevinç öldürüldüğünde..." 1

"Yıllar önce, Mümtaz Sevinç sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülüp rahmetli olunca, rahmetli Osman Yağmurdereli beni arayıp, rolü devam ettirmemi teklif ettiğinde "Ben bunu yapamam, yeni bir karakter yazın seve, seve oynarım" deyip teklifi geri çevirmiştim."

Serhat Kılıç ın yerine o isim geldi! Ali Erkazan dan dikkat çeken yorum: "Mümtaz Sevinç öldürüldüğünde..." 2

SEVGİLİSİ BIÇAKLAMIŞTI

Oyuncu Mümtaz Sevinç, 2006'da arasının bozuk olduğu sevgilisi tarafından sırtından bıçaklanarak öldürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Serhat Kılıç
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