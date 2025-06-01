Kenan Doğulu 51 yaşında! Beren Saat'ten romantik paylaşım

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu yeni yaşını kutluyor. Kenan Doğulu, 51'inci yaşına adım attı.

2014'te evlendiği oyuncu Beren Saat, eşinin doğum gününü sosyal medya üzerinden yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Saat, Kenan Doğulu'nun bir fotoğrafını yayımlayarak altına; "İyi ki doğdun. Seni seviyorum" notunu düştü.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Beren Saat’in hamile olduğu iddiaları magazin kulislerinde epey konuşulmuştu.

Oyuncu bu söylentilere dair, “Yıllar içinde bu tarz haberleri çok gördüm. Doğru değil” diyerek noktayı koymuştu. Kenan Doğulu ise “Ailemize karşı mahcup oluyoruz” diyerek bu tarz iddialardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.