Kenan Doğulu eşi Beren Saat ile dudak dudağa pozlarını paylaştı! "İyi ki hayatıma girmişsin"

2014 yılında evlenen Kenan Doğulu ve Beren Saat uzun yıllardır birbirlerine duyduğu aşkı ve mutluluğu sosyal medyada sık sık paylaşıyor.

Kenan Doğulu son olarak eşi Beren Saat’in 41. yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Dudak dudağa verdiği pozlarla eşinin doğum gününü kutlayan Doğulu, paylaşımıyla binlerce beğeni aldı.

Beren Saat'in doğum günü paylaşımında ise Doğulu, “İyi ki doğmuş canım sevgilim. İyi ki hayatıma girmişsin. Aşk, neşe ve sağlıkla daha nice yıllarımızı mutlulukla paylaşalım. Seni çok seviyorum” şeklinde duygusal bir mesaj paylaştı.

EVLENME TEKLİFİ SERİSİ

Kenan Doğulu, Beren Saat ile tanışma hikayesini de geçmişte şöyle anlatmıştı:

"İlk kez bir yılbaşı gecesi karşılaştık. Zaman durdu" dedi. Ayrıca, Beren Saat’e birkaç kez evlenme teklifi ettiğini de belirterek "Ben 4-5 kere evlenme teklifi ettim Beren'e. Birçok yüzük almıştım o yüzükleri takmaya karar verdim. Bir sevdiğimiz yerde, bir sevdiğimiz restorantta, bir sevdiğimiz şehirde. Evlenme teklifi serisi benimki" ifadelerini kullanmıştı.