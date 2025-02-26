MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kenan Doğulu eşi Beren Saat ile dudak dudağa pozlarını paylaştı! "İyi ki hayatıma girmişsin"

Kenan Doğulu eşi Beren Saat ile dudak dudağa pozlarını paylaştı! "İyi ki hayatıma girmişsin"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2025 15:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem evliliklerinde kara bulutlar dolaşan Kenan Doğulu ve Beren Saat o günleri geride bıraktı. Mutlu bir evlilikleri olan çiftten Beren Saat doğum gününü kutladı. Kenan Doğulu eşi Beren Saat ile dudak dudağa pozlarını paylaştı!

Kenan Doğulu eşi Beren Saat ile dudak dudağa pozlarını paylaştı! "İyi ki hayatıma girmişsin"

2014 yılında evlenen Kenan Doğulu ve Beren Saat uzun yıllardır birbirlerine duyduğu aşkı ve mutluluğu sosyal medyada sık sık paylaşıyor.

Kenan Doğulu son olarak eşi Beren Saat’in 41. yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Dudak dudağa verdiği pozlarla eşinin doğum gününü kutlayan Doğulu, paylaşımıyla binlerce beğeni aldı.

Ekran görüntüsü 2025-02-26 151012

Beren Saat'in doğum günü paylaşımında ise Doğulu, “İyi ki doğmuş canım sevgilim. İyi ki hayatıma girmişsin. Aşk, neşe ve sağlıkla daha nice yıllarımızı mutlulukla paylaşalım. Seni çok seviyorum” şeklinde duygusal bir mesaj paylaştı.

Ekran görüntüsü 2025-02-26 150911

EVLENME TEKLİFİ SERİSİ

Kenan Doğulu, Beren Saat ile tanışma hikayesini de geçmişte şöyle anlatmıştı:

"İlk kez bir yılbaşı gecesi karşılaştık. Zaman durdu" dedi. Ayrıca, Beren Saat’e birkaç kez evlenme teklifi ettiğini de belirterek "Ben 4-5 kere evlenme teklifi ettim Beren'e. Birçok yüzük almıştım o yüzükleri takmaya karar verdim. Bir sevdiğimiz yerde, bir sevdiğimiz restorantta, bir sevdiğimiz şehirde. Evlenme teklifi serisi benimki" ifadelerini kullanmıştı.

Mynet'in Sesi
Aylar sonra yüzünün yanmış halini hassasiyeti olanları uyararak paylaştıAylar sonra yüzünün yanmış halini hassasiyeti olanları uyararak paylaştı
"Ruhum 17!" yazarak paylaştı! Süper minili tarzı olay oldu"Ruhum 17!" yazarak paylaştı! Süper minili tarzı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Kenan Doğulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşine sinirlenerek aracından inen doktorun acı sonu! O anlar saniye saniye kamerada

Eşine sinirlenerek aracından inen doktorun acı sonu! O anlar saniye saniye kamerada

Bahçeli'nin basın danışmanı Çiçek'ten çok konuşulacak paylaşım

Bahçeli'nin basın danışmanı Çiçek'ten çok konuşulacak paylaşım

Okan Buruk için öyle şeyler dedi ki! "Buruk, Mourinho ile Pensilvanya’da geberen 'sümüklü çakma hocasını' karıştırıyor!"

Okan Buruk için öyle şeyler dedi ki! "Buruk, Mourinho ile Pensilvanya’da geberen 'sümüklü çakma hocasını' karıştırıyor!"

Adalet Bakanlığı duyurdu: ATM ve operatör kullanımında yeni dönem

Adalet Bakanlığı duyurdu: ATM ve operatör kullanımında yeni dönem

Kabine değişikliğinde şifre 6! Kulisler Cevdet Yılmaz detayını konuşuyor

Kabine değişikliğinde şifre 6! Kulisler Cevdet Yılmaz detayını konuşuyor

CHP’li isimden dikkat çeken çıkış! Erdoğan’ı ‘yürekten’ kutladı

CHP’li isimden dikkat çeken çıkış! Erdoğan’ı ‘yürekten’ kutladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.