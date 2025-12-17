Gözleri KaraDeniz neden filanl yaptı? Oyuncular son bölümü izlerken öğrendi

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerinde yer aldığı Gözleri KaraDeniz dizisinde şok yaşandı. Atv’nin “Gözleri KaraDeniz” dizisinin geçen hafta dün akşamki anlık reytinglere bakarak final yapıp yapmayacağına karar verileceği açıklanmıştı.

Ekibe de 16. bölüme alternatif bir final yazılacağı, kanalın dün akşam yayında anlık reytinglere bakarak finali yayınlayıp yayınlayacağına karar vereceği ifade edilmişti. Ancak kanal son anda kararını değiştirdi.

GÖZLERİ KARADENİZ FİNAL KARARI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizi ekibine 23’ü haftası maç yayını olduğu için çarşamba gününe kadar repo verilmişti. Bu ilginç karardan vazgeçildi ve diziye ATV direkt final yazısını bastı.Salı gününe A.B.İ dizisinin geleceği konuşuluyor.

OYUNCULAR VE YÖNETMEN EKRANDAN ÖĞRENDİ

Yönetmen Altan Dönmez başta olmak üzere, tüm oyuncu ekibi final yazısını ekranda görünce şoke oldu.

Dizinin yönetmeni Altan Dönmez şu sitem dolu yazıyı paylaştı:

"Sektör şaşırtmaya devam ediyor. Canla başla çalışan şahane ekip hiç hak etmediğiniz bir şekilde öğrenmenin şaşkınlığı ile birlikte her şartta her zorlukta en iyisini yapmaya çalışan can ekip, sizlerle bu yolu yürümekten gurur duyuyorum. Herkesin tek tek eline, yüreğine ve emeğine sağlık..."