Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ. dizisindeki partneri kim olacak? Şaşırtan iddia heyecanlandırdı

MYNET DETAY- Son olarak 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisiyle ekranda oyuncu olarak boy gösteren Kenan İmirzalıoğlu, yıllar sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

ATV'de yayınlanacak Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisiyle ekrana dönecek ünlü oyuncu dizide yıllar önce ailesine rest çekmiş bir doktoru canlandıracak.

Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri kim olacak sorusu ise merak konusu...

Son olarak Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapan İmirzalıoğlu'na partner olması için Ebru Şahin ve Burcu Biricik ile görüşüldüğü iddia ediliyordu.

Bir diğer iddia ise proje konusunda ince eleyip sık dokuyan Esra Bilgiç! Güzel oyuncu iddialara göre OGM’nin Kenan İmirzalıoğlu ile çekeceği A.B.İ. dizisi ile görüşüyor.

Sosyal medyada Esra Bilgiç ve Kenan İmirzalıoğlu'nun olası partnerliğine ise "Çok yakışır", "Kesinlikle Esra olmalı", "Çok heyecanla izlerim", "Süper ikili olur" yorumları yağdı.

MAESTRO DİZİSİYLE ANLAŞTI

Öte yandan oyuncunun yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanan Maestro dizisine dahil olduğunu da gündemdeydi. Oyuncu; Uğur Yücel, Onur Seyit Yaran, Deniz Işın, Hamza Yazıcı, Büşra Pekin, Suzan Kardeş, Murat Kılıç, Şenay Gürler ve Mert Yavuzcan gibi isimlerle kamera karşısına geçecek.