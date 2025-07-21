MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ. dizisindeki partneri kim olacak? Şaşırtan iddia heyecanlandırdı

Uzun süredir dizi yapmayan Kenan İmirzalıoğlu, yıllar sonra ekrana dönüyor. A.B.İ. dizisi için anlaşma yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri için görüşmeler sürerken Esra Bilgiç iddiası fanları heyecanlandırdı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ. dizisindeki partneri kim olacak? Şaşırtan iddia heyecanlandırdı
Kubra Akalın

MYNET DETAY- Son olarak 2018 yılında Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisiyle ekranda oyuncu olarak boy gösteren Kenan İmirzalıoğlu, yıllar sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

ATV'de yayınlanacak Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisiyle ekrana dönecek ünlü oyuncu dizide yıllar önce ailesine rest çekmiş bir doktoru canlandıracak.

Kenan İmirzalıoğlu'nun partneri kim olacak sorusu ise merak konusu...

Son olarak Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapan İmirzalıoğlu'na partner olması için Ebru Şahin ve Burcu Biricik ile görüşüldüğü iddia ediliyordu.

Kenan İmirzalıoğlu nun A.B.İ. dizisindeki partneri kim olacak? Şaşırtan iddia heyecanlandırdı 1

Bir diğer iddia ise proje konusunda ince eleyip sık dokuyan Esra Bilgiç! Güzel oyuncu iddialara göre OGM’nin Kenan İmirzalıoğlu ile çekeceği A.B.İ. dizisi ile görüşüyor.

Kenan İmirzalıoğlu nun A.B.İ. dizisindeki partneri kim olacak? Şaşırtan iddia heyecanlandırdı 2

Sosyal medyada Esra Bilgiç ve Kenan İmirzalıoğlu'nun olası partnerliğine ise "Çok yakışır", "Kesinlikle Esra olmalı", "Çok heyecanla izlerim", "Süper ikili olur" yorumları yağdı.

Kenan İmirzalıoğlu nun A.B.İ. dizisindeki partneri kim olacak? Şaşırtan iddia heyecanlandırdı 3

MAESTRO DİZİSİYLE ANLAŞTI

Öte yandan oyuncunun yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olmaya hazırlanan Maestro dizisine dahil olduğunu da gündemdeydi. Oyuncu; Uğur Yücel, Onur Seyit Yaran, Deniz Işın, Hamza Yazıcı, Büşra Pekin, Suzan Kardeş, Murat Kılıç, Şenay Gürler ve Mert Yavuzcan gibi isimlerle kamera karşısına geçecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tatile çıktı, görenlere "Hiç giymesen de olurmuş" dedirttiTatile çıktı, görenlere "Hiç giymesen de olurmuş" dedirtti
Fatih Altaylı'nın koltuğuna Cem Yılmaz oturdu! "Bu iddianameye girsin istemiyorum"Fatih Altaylı'nın koltuğuna Cem Yılmaz oturdu! "Bu iddianameye girsin istemiyorum"

Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç Kenan İmirzalıoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi

Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Aile hekimleri ve eczaneler için yeni düzenleme

Aile hekimleri ve eczaneler için yeni düzenleme

Borsa, kripto, yatırım... 11 ilde dev operasyon!

Borsa, kripto, yatırım... 11 ilde dev operasyon!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.