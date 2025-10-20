Kenan İmirzalıoğlu’nun babası rolünde usta isim var! A.B.İ kadrosu gündemde

Kenan İmirzalıoğlu Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.) dizisi ile ekranlara dönüyor. Başrolünde Afra Saraçoğlu'nun da yer aldığı "A.B.İ" dizisinin oyuncu kadrosu netleşiyor.

Eylem Canpolat Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven’in kaleme aldığı diziyi Yağmur Taylan ile Murat Aksu yönetecek. Kenan İmirzalıoğlu’nun kendisini hastalarına adayan ve Ege’deki bir devlet hastanesinde çalışan Doğan Hancıoğlu adlı cerraha hayat vereceği dizide Hancıoğlu ailesinin babasına hayat verecek usta aktör de belli oldu.

Doğan’ın yıllar önce bağlarını kopartıp sırtını döndüğü babası Tahir Hancıoğlu’nu usta aktör Tarık Pabuçcuoğlu oynayacak.

A.B.İ OYUNCU KADROSU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide kardeşinin düğünü için İstanbul’a gelen Doğan’ın eski hayatına dönemeyeceği bir dizi olay yaşanır. Doğan’ın kız kardeşi Melek’i Asude Kalebek, abisi Sinan’ı Sinan Tuzcu oynayacak. Doğan’ın önce tesadüfen ardından aile şirketinde karşılaştığı avukat Çağla Öncü’ye Afra Saraçoğlu hayat verirken Çağla’nın abisi gibi gördüğü Behram Sancar’ı başaılı aktör Diren Polatoğulları oynayacak.