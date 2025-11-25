MAGAZİN

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun dizisinde kriz çıktı! A.B.İ'den ayrıldı

Kenan İmirzalıoğlu'nu uzun yıllar sonra ekrana döndüren A.B.İ dizisi daha başlamadan gündem oldu. Afra Saraçoğlu'nun kadın başrol olduğu dizide kriz çıktı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun dizisinde kriz çıktı! A.B.İ'den ayrıldı

atv’nin merakla beklenen A.B.İ dizisinde detaylar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. OGM Pictures imzalı dizinin afişi de geçtiğimiz gün yayınlandı.

Dizide Kenan İmirzalıoğlu cerrah Doğan Hancıoğlu’nu, Afra Saraçoğlu avukat Çağla Öncü’yü canlandırıyor. Merakla beklenen dizide daha başlamadan ise kriz çıktı.

Afişin yayınlanmasının ardından senarist Melih Özyılmaz'dan bir açıklama geldi. Özyılmaz, daha yayınlanmaya başlamayan diziden ayrıldığını açıkladı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu nun dizisinde kriz çıktı! A.B.İ den ayrıldı 1

Ünlü senaristin yaptığı açıklamada 'İstediğim şekilde ve inandığım istikamette faydalı olamayacağımı düşündüğüm için A.B.İ. projesinden ayrıldım' ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu nun dizisinde kriz çıktı! A.B.İ den ayrıldı 2

A.B.İ DİZİSİ KONUSU

Dizide ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan’ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi anlatılıyor.

