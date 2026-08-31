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Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel A.B.İ afişinde! "İşte şimdi oldu"

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel’li A.B.İ dizisinin 2. sezon afişi yayınlandı. Afra Saraçoğlu yerine gelen Korel'e sosyal medyada yorum yağdı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel A.B.İ afişinde! "İşte şimdi oldu"

Geçtiğimiz sezon Afra Saraçoğlu'nun başrolde olduğu A.B.İ. dizisinde yeni kadın başrol belli oldu. A.B.İ. dizisi afişi ise yayınlanır yayınlanmaz beğeni topladı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel A.B.İ afişinde! "İşte şimdi oldu" 1

A.B.İ. NE ZAMAN?

A.B.İ. dizisinin yeni sezonunda Bergüzar Korel olacak. Başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in paylaştığı; yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu ve senaryosu Ertan Kurtulan ile Eylem Akın tarafından kaleme alınan dizi, yeni sezonuyla 8 Eylül Salı günü izleyici karşısına çıkacak.

Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel A.B.İ afişinde! "İşte şimdi oldu" 2

Yayınlanan ilk tanıtımda, Doğan ile geçmişten gelen büyük aşkı Leyla'nın (Bergüzar Korel) uyumu şimdiden büyük bir merak uyandırıyor.

Dizinin afişi de yayınlandı. Sosyal medyada Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel uyumuna yorum yağdı. Daha önce Karadayı dizisinde birlikte yer alan ikiliye "Şimdi oldu bu dizi", "Muhteşem uyum", "Boyu boyuna yaşı yaşına" yorumları yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel
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