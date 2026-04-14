Kerem Aktürkoğlu baba oluyor! "Eşim bana milli takım sonrasında söyledi"

Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak çifti, 2025 yılında dünya evine girmişti. Fenerbahçe'de top koşturan futbolcu müjdeli haberi verdi.

Milli futbolcu, Fenerbahçe'nin YouTube kanalında yayınlanan "Antrenman Yolu" röportajında baba olacağını duyurdu.

Eşinin haberi milli takım kampı dönüşünde verdiğini belirten Aktürkoğlu, o anki duygularını şöyle anlattı:

“Eşim bana milli takım sonrasında oturuyorduk işte, o zaman söylemişti. Yani o an insan gerçekten duygularına hakim olamıyor. Ne tepki vereceğini bilemiyor. Baba olanlardan hep şunu duyuyorum, 'Şu an tam olarak anlamıyorsun, doğduktan sonra anlayacaksın…' Tatlı bir heyecan var. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin. Allah isteyen herkese nasip eylesin, bunun böyle gösteriş gibi olmasını istemedim.”