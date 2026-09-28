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Kerem Bürsin suskunluğunu bozdu! Lizge Cömert aşkı sorulunca bakın ne dedi

Magazin dünyasının gözde isimlerinden Kerem Bürsin, bu kez yeni bir projeyle değil, özel hayatıyla gündemde. Selin Yağcıoğlu ile yollarını ayırmasının ardından adı rol arkadaşı Lizge Cömert'le aşk dedikodularına karışan Bürsin, Milano dönüşünde havalimanında magazin muhabirlerinin sorularıyla karşılaştı. Ünlü oyuncunun verdiği kısa ve dikkat çeken yanıt ise aşk iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Kerem Bürsin suskunluğunu bozdu! Lizge Cömert aşkı sorulunca bakın ne dedi

Kerem Bürsin ile Lizge Cömert'in birlikte rol aldığı dizinin erken final yapmasının ardından ikilinin yakınlığı magazin gündeminden düşmedi.

Kerem Bürsin suskunluğunu bozdu! Lizge Cömert aşkı sorulunca bakın ne dedi 1

Bir süredir Bürsin ve Cömert'in özel hayatlarında da birlikte oldukları öne sürülürken, taraflardan konuya ilişkin net bir açıklama gelmemesi söylentilerin devam etmesine neden oldu.

39 yaşındaki Kerem Bürsin ile 24 yaşındaki Lizge Cömert arasındaki 15 yıllık yaş farkı da sosyal medyada yapılan yorumların odağına yerleşti. İkilinin ekran uyumu beğeni toplarken, aralarındaki yaş farkı da magazin takipçileri arasında tartışıldı.

HADİSE İLE EL ELE TUTUŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Hadise ile birlikte Milano Moda Haftası'na katılan Kerem Bürsin, Türkiye'ye dönüşünde havalimanında görüntülendi.

Hadise ile Kerem Bürsin'in el ele tutuşması gündem olmuştu.

İşte o soruya verdiği yanıt:

Magazin muhabirlerinin karşısına çıkan oyuncuya, son dönemde hakkında çıkan Lizge Cömert'le aşk yaşadığı yönündeki iddialar da soruldu.

Özel hayatıyla ilgili soruya ilk etapta mesafeli yaklaşan Bürsin, konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtti.

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Kerem Bürsin, kendisine yöneltilen aşk sorusuna, "Özel hayatımla alakalı konuşmaya gelmedik buraya" diyerek karşılık verdi.

Ancak oyuncu bununla da yetinmeyip, "İşler gayet iyi. Özel hayatım da güzel, özel" ifadelerini kullandı.

İşte o anlar:

Bürsin'in ilişki iddiasını doğrulamayan ancak tamamen yalanlamayan bu sözleri, magazin gündeminde yeni bir merak konusu oluşturdu. Ünlü oyuncunun açıklaması sonrası Kerem Bürsin ile Lizge Cömert arasında aşk yaşandığı yönündeki iddialar yeniden sosyal medyanın gündemine taşındı.

Şimdilik ikiliden ilişkilerine dair net bir açıklama gelmezken, gözler Bürsin ve Cömert'ten gelecek olası açıklamalara çevrildi.

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Hadise Kerem Bürsin Lizge Cömert
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