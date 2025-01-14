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  4. Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan aşk tatilinde! Böyle görüldüler

Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan aşk tatilinde! Böyle görüldüler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.01.2025 16:45
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Son olarak Mavi Mağara filmi ile izleyicisinin karşısına çıkan Kerem Bürsin özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Melisa Sabancı Tapan ile yeni bir aşka yelken açan ünlü oyuncu sevgilisiyle aşk tatiline çıktı. Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan'ı hayranlarının paylaşımı ele verdi.

Kerem Bürsin ve Melisa Sabancı Tapan aşk tatilinde! Böyle görüldüler

Rol aldığı yapımlardaki başarısı, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Kerem Bürsin bir süredir Melisa Sabancı Tapan ile aşk yaşıyor.

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Birlikte hiç görüntü vermeyen ikiliyi çıktıkları aşk tatilinde hayranlarının paylaşımı ele verdi. Ayvalık'ta tatil yapan çift hayranlarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyince sosyal medya onları konuştu.

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YORUM YAĞDI

Ünlü çiftin hayranları ile ayrı ayrı çekildikleri karelere sosyal medyada; 'çok yakışıyorlar', 'birlikte de görsek', 'yan yana bir kare olsaydı' gibi yorumlar yapıldı.

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Kerem Bürsin geçtiğimiz günlerde Pınar Sabancı'nın YouTube kanalına konuk olmuş ve açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Bürsin, "Aşk toksik midir?" sorusuna;

"Toksik bence hiç kimseyi kötü yapmıyor... Tutkulu ama pozitif tutkulu bir aşk tercih ederim. Asla toksik tutku istemem. Kesinlikle 'Kıskanıyorsa beni seviyordur' gibi şeylerde yokum." demişti.

Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin Melisa Sabancı
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