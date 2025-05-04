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Kerimcan Durmaz tutuklandıktan sonra yaşadıklarını anlattı! Gardiyanlar onu görünce...

Bir süre cezaevinde tutuklu olan Kerimcan Durmaz yaşadıklarını ilk defa anlattı. Gardiyanların kendisini nasıl teselli ettiğini anlatan fenomen isim intihar itirafıyla da dikkat çekti.

Kerimcan Durmaz tutuklandıktan sonra yaşadıklarını anlattı! Gardiyanlar onu görünce...
Kubra Akalın

Malta’da verdiği konser sırasında, sahne arkasındaki LED ekrana yansıtılan yasa dışı bahis sitesi reklamı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmada tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz daha sonra tahliye olmuştu.

Cezaevine dair ilk defa bir video çekerek açıklamalar yapan Kerimcan Durmaz tek kişilik bir hücrede kaldığını anlattı. Çok ağladığını anlatan Kerimcan "Hiç hak etmiyordum yani orada olmayı gardiyanlar bile bana diyordu ki senin burada ne işin var falan diye beni karşıladılar" dedi.

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"AYAKKABI BAĞCIKLARIMI ALMASALARDI..."

Kerimcan Durmaz açıklamasının devamında ise "Hiç yakışmadım, kendime de yakıştırmadım orada olmayı ama bilmiyorum ya çok kötüydü arkadaşlar gerçekten çok kötüydü yani hiç yaşamak istemediğim şeylerdi ama 15. günde artık böyle o kadar karamsarlığa ve böyle ne olacağını bilmediğim bir dönemdeydim ki ayakkabı bağcıklarımı almasalardı hani kendimi asmıştım yani hani öyle bir psikolojik sıkıntı içerisindeydim..." dedi.

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Kerimcan çok ağladığından söz ederken şunları söyledi:

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"Gardiyanlar diyordu ki; 'ağlama ya ne olacak niye ağlıyorsun ne yaptın sen?' falan onlar bile beni sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Sağ olsunlar ya o kadar iyi insanlardı ki hepsine gidip sarılmak istiyorum. Ne bir zorbalığa uğradım ne bir psikolojik şiddete uğradım."

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