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Khloe Kardashian estetiklerini tek tek açıkladı: Burun estetiğinden somon spermine...

Ünlü televizyon yıldızı Khloe Kardashian, bugüne kadar geçirdiği tüm estetik operasyonları ve kozmetik işlemleri ayrıntılı şekilde açıkladı. Saç çizgisinden burun estetiğine, lazer epilasyondan somon spermi yüz bakımına kadar her adımı tek tek saydı.

Khloe Kardashian estetiklerini tek tek açıkladı: Burun estetiğinden somon spermine...
Kubra Akalın

Instagram’da eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırılarak estetik analizi yapılan Khloé Kardashian, sessizliğini bozdu. Kardashian, işlemleri yaptırdığı doktorların ve kliniklerin isimlerini de paylaşarak tek tek açıkladı.

Ünlü isim “Öncelikle, bu fotoğraflar yaklaşık 15 yıl arayla çekildi. Bunu büyük bir iltifat olarak alıyorum! Ama madem merak ettiniz işte yaptırdığım şeylerin listesi” yazarak tüm estetiklerini tek tek listeledi.

Khloe Kardashian estetiklerini tek tek açıkladı: Burun estetiğinden somon spermine... 1

"Burun estetiği, saç çizgisi ve diğer her yer için lazer epilasyon, botoks, çene ve yüz şekillendirme, softwave (lazerle yüz gençleştirme), çene ve boyun altına kolajen iplikler, dolgular…” diyerek tüm operasyonlarını sayan Khloe Kardashian artık dolguların zararlı olduğu ortaya çıktığı için bir süredir bundan vazgeçtiğini de söyledi.

Khloe Kardashian estetiklerini tek tek açıkladı: Burun estetiğinden somon spermine... 2

Kardashian ayrıca cerrahi müdahale olmadan yaptırdığı uygulamaları da detaylandırdı: “Somon spermi yüz bakımı, normal yüz bakımı, peptit tedavileri, vitamin enjeksiyonları ve günlük cilt bakımı rutinim” diyerek doğal dokunuşların da önemine değindi.

Khloe Kardashian estetiklerini tek tek açıkladı: Burun estetiğinden somon spermine... 3

SOMON SPERMİ MODASINA UYMUŞ

Khloe Kardashian böylece ablası Kim Kardashian, Jennifer Aniston, Miley Cyrus ve Denise Richards gibi somon spermi bakımı uygulamasına yönelen ünlü isimler arasına katılmış oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian
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