Kilo aldığına dair eleştirilere kızmıştı! Burcu Özberk Mısır'da havuz başında poz verdi

'Muhteşem Yüzyıl', 'Güneşin Kızları', 'Aslan Ailem', 'Afili Aşk' ve 'Aşk Mantık İntikam', 'Kraliçe' gibi projelerde yer alan oyuncu Burcu Özberk son haliyle gündeme gelmişti.

Sosyal medyayı da aktif kullanan Özberk son dönemde aldığı kilolar yüzünden pek çok mesaja ve yoruma maruz kalınca kızmıştı.

KİLOLU HALİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Burcu Özberk; "Şaka gibi ama gerçek. Evet, kilo aldım. Evet, biliyorum. Fakat mutluyum. Belki mutsuz. Belki işim gereği kilo almam gerekiyordu. Ben model değilim. Allah, korusun; belki hastayım. Hayatımda sağlığım ile ilgili sohbet etmediğim insan kendine bunu kaçış noktası olarak kullanıyor. O da farkında… Lütfen; sağlıklı, özgün ve mutlu olalım! Bu saçma sapan insanları takmadan…" demişti.

Güzel isim bu açıklamadan bir süre sonra tatil pozlarıyla gündeme geldi. Tatil için gittiği Mısır'dan peş peşe paylaşımlar yapan Özberk'in havuz başında verdiği yeni fotoğraflarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

Burcu Özberk'i görenler "Çok güzelsin", "Her halin güzel" yorumlarında bulundu.