Kim demiş boşanıyorlar diye? Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu tatilde aşka geldi

2016 yılında evlenen Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, mutlu evliliklerini gözlerden uzakta yaşıyor. Son olarak Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu hakkında geçtiğimiz günlerde sosyal medyada boşanma iddiaları geldi.

Ancak bu iddiaları Sinem Kobal jet hızında fotoğraflarla yalanladı. Son günlerde sete dönme hazırlığında olan Kenan İmirzalıoğlu ve eşi romantik bir kaçamak yaptı.

Kızlarını bakıcılarına emanet eden çift, baş başa kaldı. Bu anlarda romantizm dolu dakikalar yaşadılar.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aşk pozları sosyal medyayı da salladı.

"4. GÖRÜŞTE AŞK"

Sinem Kobal daha önce konuk olduğu bir programda “Günaydın ve iyi geceler öpücüğü ilişkide en sevdiğim ritüelim” ifadelerini kullanmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu ise geçtiğimiz aylarda şu sözlerle gündeme gelmişti:

“Aşka inanlardandım ama aşkın daha kavak yellerinin estiği zamanlardan olduğunu düşünmeye başlamıştım ki aşk evliliği yaptım. Valla 40 yaşından sonra tekrar aşkla karşılaşacağımdan hiç emin değildim. Sinem’i daha öncesinde de tanırdım ama doğru zamanda doğru yerde denk gelmek önemliymiş. İlk görüşte aşk değildi dördüncü görüşte Sinem’e aşık oldum.”