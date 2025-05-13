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Kim der 81 yaşında diye! Nebahat Çehre'nin son görüntüsü gündem oldu! Yıllara meydan okuyor...

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Jale Uslu

Katıldığı defilede zarafeti ve sade şıklığıyla dikkat çeken 81 yaşındaki Nebahat Çehre, fit görünümüyle gündem oldu. Herkesi kendine hayran bırakan Çehre yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

1959 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği Türkiye Güzellik Yarışması'nda birinci seçilerek 1960 Türkiye Güzeli olan Nebahat Çehre güzelliğiyle ve zarafetiyle dikkatleri üzerine çeken isimlerinden biri oldu. Ünlü modacı Hakan Yıldırım'ın defilesine katılan Nebahat Çehre, görünümüyle kendine hayran bıraktı.

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YILLARA MEYDAN OKUYOR

Defileye giriş yaparken görüntülenen Çehre, magazin muhabirleri tarafından görüntülendi. İspanyol paça pantolon, askılı bir bluz ve üstüne blazer ceket tercih eden Nebahat Çehre, yıllara meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı.

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81 yaşındaki ünlü isim sosyal medyada güzelliği ve fit görünümüyle olay oldu. Yüzlerce yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Nebahat Çehre
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