Kim Kardashian kıllı iç çamaşırı tasarımıyla ortalığı karıştırdı! "Bunu kim istedi?"

Kim Kardashian’ın markası Skims, “The Ultimate Bush” adını verdiği bir ürünle sosyal medyanın gündemine girdi. Skims, sahte kıllı iç çamaşırlarını tanıttı.

Yeni mikro tanga koleksiyonunu tanıtmak için Skims, Salı günü Instagram’da retro bir oyun programı temalı bir video paylaştı. Bazı Instagram kullanıcıları gözlerine inanamadı; biri, “Tarihinin 1 Nisan olmadığından emin olmak için Google’a baktım” yorumunu yaptı.

Bir Instagram kullanıcısı, “Bunu kim istedi???” diye sorarken, bir diğeri esprili bir şekilde, “Bunu çamaşır makinesinde mi yıkıyoruz yoksa şampuan ve saç kremi mi kullanıyoruz” dedi.

32 dolardan satışa sunulan tangalar, Skims’in web sitesinde şu sloganla listeleniyor: “Cesur yeni sahte kıllı külotumuzla, halınızın rengi istediğiniz gibi olabilir.”

Şekillendirici iç giyim şirketi, iç çamaşırlarının sınırlarını zorlamasıyla biliniyor. Yaklaşık iki yıl önce Kardashian’ın şirketi, sahte meme uçlu sütyenleri piyasaya sürmüştü.