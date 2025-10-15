MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kim Kardashian kıllı iç çamaşırı tasarımıyla ortalığı karıştırdı! "Bunu kim istedi?"

Her yaptığıyla olay olan Kim Kardashian iç çamaşırı markasının yeni tasarımıyla gündeme geldi. Kim'in ürettiği tüylü mikro tanga modelleri sosyal medyada eleştiri topladı.

Kim Kardashian kıllı iç çamaşırı tasarımıyla ortalığı karıştırdı! "Bunu kim istedi?"
Kubra Akalın

Kim Kardashian’ın markası Skims, “The Ultimate Bush” adını verdiği bir ürünle sosyal medyanın gündemine girdi. Skims, sahte kıllı iç çamaşırlarını tanıttı.

Yeni mikro tanga koleksiyonunu tanıtmak için Skims, Salı günü Instagram’da retro bir oyun programı temalı bir video paylaştı. Bazı Instagram kullanıcıları gözlerine inanamadı; biri, “Tarihinin 1 Nisan olmadığından emin olmak için Google’a baktım” yorumunu yaptı.

Kim Kardashian kıllı iç çamaşırı tasarımıyla ortalığı karıştırdı! "Bunu kim istedi?" 1

Bir Instagram kullanıcısı, “Bunu kim istedi???” diye sorarken, bir diğeri esprili bir şekilde, “Bunu çamaşır makinesinde mi yıkıyoruz yoksa şampuan ve saç kremi mi kullanıyoruz” dedi.

Kim Kardashian kıllı iç çamaşırı tasarımıyla ortalığı karıştırdı! "Bunu kim istedi?" 2

32 dolardan satışa sunulan tangalar, Skims’in web sitesinde şu sloganla listeleniyor: “Cesur yeni sahte kıllı külotumuzla, halınızın rengi istediğiniz gibi olabilir.”

Şekillendirici iç giyim şirketi, iç çamaşırlarının sınırlarını zorlamasıyla biliniyor. Yaklaşık iki yıl önce Kardashian’ın şirketi, sahte meme uçlu sütyenleri piyasaya sürmüştü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öykü Çelik evleniyor! Sevgilisi bakın kim çıktı! Suç örgütü lideri detayı Öykü Çelik evleniyor! Sevgilisi bakın kim çıktı! Suç örgütü lideri detayı
Victoria's Secret defilesinde! Tüm hazırlıklarını yayınladıVictoria's Secret defilesinde! Tüm hazırlıklarını yayınladı

Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.