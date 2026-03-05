Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğulları Mavi Rüzgar 17 oldu! 'Tıpkı babası'

2006 yılında nikâh masasına oturan Barış Falay ile Esra Ronabar çifti, 2009'da Mavi Rüzgar adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Ünlü çiftin oğlu, 17'nci yaşına girdi. Zaman zaman sosyal medya üzerinden mutlu aile fotoğraflarını yayımlayan Esra Ronabar, oğlunun doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.

Ünlü oyuncu, eşi Barış Falay'ı da paylaşımına etiketleyerek, "Hikâyemizin en güzel yeri artık 17" mesajını yayımladı.

Paylaşılan fotoğraflarda Mavi Rüzgar'ın annesi Esra Ronabar'ın boyunu geçtiği görüldü.

Mavi Rüzgar için sosyal medyada; 'Tıpkı babası', 'Babasının kopyası', 'Aynı babası' gibi yorumlar yapıldı.