Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğulları Mavi Rüzgar 17 oldu! 'Tıpkı babası'

Şimdilerde Kuruluş Orhan dizsinde 'Şahinşah Bey' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Barış Falay oğlu Mavi Rüzgar ile gündem oldu. Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğulları Mavi Rüzgar, 17'nci yaşına girdi. Mavi Rüzgar'ı gören herkes 'tıpkı babası' yorumunda bulundu.

Barış Falay ile Esra Ronabar'ın oğulları Mavi Rüzgar 17 oldu! 'Tıpkı babası'
Öznur Yaslı İkier

2006 yılında nikâh masasına oturan Barış Falay ile Esra Ronabar çifti, 2009'da Mavi Rüzgar adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Ünlü çiftin oğlu, 17'nci yaşına girdi. Zaman zaman sosyal medya üzerinden mutlu aile fotoğraflarını yayımlayan Esra Ronabar, oğlunun doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı.

Barış Falay ile Esra Ronabar ın oğulları Mavi Rüzgar 17 oldu! Tıpkı babası 1

Ünlü oyuncu, eşi Barış Falay'ı da paylaşımına etiketleyerek, "Hikâyemizin en güzel yeri artık 17" mesajını yayımladı.

Barış Falay ile Esra Ronabar ın oğulları Mavi Rüzgar 17 oldu! Tıpkı babası 2

Paylaşılan fotoğraflarda Mavi Rüzgar'ın annesi Esra Ronabar'ın boyunu geçtiği görüldü.

Barış Falay ile Esra Ronabar ın oğulları Mavi Rüzgar 17 oldu! Tıpkı babası 3

Mavi Rüzgar için sosyal medyada; 'Tıpkı babası', 'Babasının kopyası', 'Aynı babası' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Barış Falay Esra Ronabar
