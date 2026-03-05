MAGAZİN

Murat Serezli 'Emekli Başsavcı Fevzi' rolüyle Arka Sokaklar'da

Arka Sokaklar kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Başarılı oyuncu Murat Serezli, dizide “Emekli Başsavcı Fevzi” karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Serezli, geçmişte Savaşçı dizisinde birlikte rol aldığı Sarp Levendoğlu ile yıllar sonra aynı projede yeniden buluşacak.

Kanal D’nin 20. sezonunda da ilgiyle izlenen fenomen dizisi “Arka Sokaklar”ın kadrosuna flaş bir transfer daha yapıldı.

Ünlü oyuncu Murat Serezli, “Arka Sokaklar”ın kadrosuna dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serezli dizide "Emekli Başsavcı Fevzi" rolüne hayat verecek.

Murat Serezli Emekli Başsavcı Fevzi rolüyle Arka Sokaklar da 1

SAVAŞÇI’NIN YILDIZLARI BULUŞUYOR

Murat Serezli, geçmişte unutulmaz dizi “Savaşçı”da beraber kamera karşısına geçtiği Sarp Levendoğlu ile yine buluşacak.

Arka Sokaklar'a önümüzdeki bölümlerde dahil olacağı öğrenilen Fevzi karakteri, Ankaralı bürokrat bir ailede yetişmiş, yüksek yargı mensubuyken emekli olmuş ancak hâlâ bürokrasinin içinde aktif bir şekilde çalışmaktadır.

