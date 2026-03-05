Murat Serezli 'Emekli Başsavcı Fevzi' rolüyle Arka Sokaklar'da

Kanal D’nin 20. sezonunda da ilgiyle izlenen fenomen dizisi “Arka Sokaklar”ın kadrosuna flaş bir transfer daha yapıldı.

Ünlü oyuncu Murat Serezli, “Arka Sokaklar”ın kadrosuna dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Serezli dizide "Emekli Başsavcı Fevzi" rolüne hayat verecek.

SAVAŞÇI’NIN YILDIZLARI BULUŞUYOR

Murat Serezli, geçmişte unutulmaz dizi “Savaşçı”da beraber kamera karşısına geçtiği Sarp Levendoğlu ile yine buluşacak.

Arka Sokaklar'a önümüzdeki bölümlerde dahil olacağı öğrenilen Fevzi karakteri, Ankaralı bürokrat bir ailede yetişmiş, yüksek yargı mensubuyken emekli olmuş ancak hâlâ bürokrasinin içinde aktif bir şekilde çalışmaktadır.