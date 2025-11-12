MAGAZİN

Kim Kardashian Meghan Markle ve Prens Harry'i sildi! Sosyal medya karıştı

Kim Kardashian Meghan Markle ve Prens Harry ile olan pozlarını bir anda silince ortalık karıştı. Sosyal medyada fotoğrafların aniden yok edilmesine tepkiler vardı.

Kris Jenner’ın 70. doğum günü partisinde çekilen Meghan Markle ve Prens Harry ile fotoğrafları, gizemli bir şekilde Kim Kardashian’ın Instagram hesabından silindi.

Hafta sonu ünlü isimlerin katıldığı etkinlikte objektiflere poz veren eski kraliyet çifti, partinin dışındaki karelerde görülse de içeriden paylaşılan fotoğrafların kaybolması hayranları şaşkına çevirdi.

Silinen fotoğraflar arasında, Kim Kardashian ile 44 yaşındaki Meghan’ın kameraya gülümserken poz verdiği kareler de yer alıyordu. Ayrıca 41 yaşındaki Sussex Dükü Harry’nin arka planda biriyle sohbet ettiği görülüyordu.

Başka bir karede Meghan, Kris Jenner’ın omzuna elini koyarken Harry’nin arkasında komik bir yüz ifadesi yaptığı anlar dikkat çekiyordu. Silinen bir diğer fotoğrafta ise Meghan’ın Netflix CEO’su Reed Hastings’e sarılmak üzere olduğu görülüyordu.

Daily Mail, konuyla ilgili Kardashian ve Jenner’ın temsilcilerine ulaştığını ancak henüz yanıt alamadığını bildirdi.

Sosyal medyada ise bu ani duruma yorumlar gecikmedi. Kim'e "İnternet unutmuyor", "Davetiyeyi kabul edip sonra fotoğraflarının paylaşılmasını istememek biraz garip", "Çok saçma" yorumları yapıldı.

