Hastaneye kaldırıldı! Özcan Deniz'in annesinden üzen haber

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in kanserle mücadele eden annesi Kadriye Deniz hastaneye kaldırıldı. Üzücü haberi Deniz'in kız kardeşi Yurda Gürler sosyal medyadan paylaştı.

Öznur Yaslı İkier

Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz'in, eylül ayından beri kanserle mücadele ediyor. Özcan Deniz'in kardeşi Yurda Gürler, geçtiğimiz günlerde annesinin kemoterapi tedavisi gördüğünü açıklamıştı.

Kadriye Deniz, dün gece saatlerinde ambulansla hastaneye götürüldü. Yurda Gürler, ambulansın fotoğrafını; "Dayan annem" notuyla paylaştı.

ANNE - OĞUL BİRBİRİNİ SİLDİ

Özcan Deniz'in, annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı gerginlik uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. İlk tartışma Kadriye Deniz'in oğlu Özcan Deniz'in, Samar Dadgar evlenmesine karşı çıkmasıyla başladı. Sonrasında da Ercan Deniz ile aralarındaki anlaşmazlıklar, iş ve finansal konular üzerinden patlak vermişti.

Özcan Deniz
