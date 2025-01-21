Kim Kardashian, Melania Trump’ın fotoğrafını paylaşınca tepki çekti

Kim Kardashian, Donald Trump’ın Başkanlık Yemin Töreni sırasında Melania Trump’ın bir fotoğrafını paylaşarak dikkat çekti.

44 yaşındaki Kardashian, şık bir siyah takım elbise giyen yeni First Lady Melania’yı Instagram hikayesinde paylaştı. Bu paylaşım, sosyal medyada büyük bir tepki dalgası yarattı.

Kardashian, 2024 Başkanlık seçiminde kime oy verdiğini kamuoyuna hiç açıklamamıştı. Bu sebeple de takipçileri Kim'e tepki gösterdi. Fotoğrafın paylaşılmasıyla birlikte, hayranlar farklı tepkiler gösterdi.

Bir kişi, “Kim Kardashian, Melania Trump’ın fotoğrafını mı paylaştı? Evet, kimin için oy verdiği artık belli,” diye yazdı.

Diğerleri ise, “Bunu açıklamak için bekliyordu!”, “Ve kocası bunu yaptığında ise taklit yapıp şikayet ediyordu” şeklinde yorum yaptı.

Öte yandan Kardashian, Elon Musk ile yakın bir ilişkiye sahip ve Trump’ın kızı Ivanka ile de sıkı bir dostluk sürdürüyor.