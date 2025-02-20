Kim Kardashian meşhur kıvrımlarını sergiledi! Hiç değişmiyor

Kim Kardashian, Bahamalar'daki bir fotoğraf çekimi için kamera karşısına çekti.

44 yaşındaki Kim, leopar desenli iki parçalı mayosuyla kıvrımlarını sergiledi. Kalçalarıyla bir dönem sık sık adından söz ettiren Kim Kardashian yine gündeme gelmeye başardı.

Kim Kardashian'ın kıvrımlarını sergilediği minik bikinisiyle pozları dış basında da gündeme geldi.

Kim Kardashian’ın meşhur kalçasını yaratan estetik doktoru Aardon Rollins, ünlü yıldızın kalçasının kontrolden çıktığını, şişip sönen bir balona benzediğini söylemişti.



Brezilyalı estetik cerrah, her zaman kalça estetiği yaptırdığını reddeden Kardashian hakkında, Daily Mail’e yaptığı açıklamada, “Vücudunun belli bir bölgesini büyütmek isteyenler için ders niteliği taşıyor. Operasyondan önce kalçasında selülitleri olanların daha sonra da aynı selülitlerin oluşacağını bilmeleri gerekiyor. Ya bu dikkate alınacak ya da Kim’inki gibi kötü bir görünüme sahip olunacak” demişti.

Kim Kardashian daha sonra kalçasını biraz küçülterek daha doğal bir görünüme dönmüştü.