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"Ben kapmadım ayağıma geldi" diyen Şeyma Subaşı dile düştü! 'Ben bu kızlar gibi değildim' dedi eski pozları ortalığa saçıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.02.2025 09:03
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Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı, Apara’da yaptığı açıklamalarla dile düştü. "Yıldızlı Sohbetler" programına konuk olan Subaşı kazandıklarını "Ben kapmadım ayağıma geldi" diyerek açıklarken eski fotoğrafları ortalığa saçıldı.

"Ben kapmadım ayağıma geldi" diyen Şeyma Subaşı dile düştü! 'Ben bu kızlar gibi değildim' dedi eski pozları ortalığa saçıldı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Apara'daki açıklamalarıyla yine adından söz ettirdi. Şeyma Subaşı, hayatını kaparak kazanmadığını söyleyince o sözler dile düştü.

"Kapma yoktu şimdi var. Ben kapmadım zaten benim ayağıma geldi" diyen Şeyma Subaşı devamında şunları söyledi:

"Allah bize sevdiğini zanneden ama kendini sevmeyen kötü niyetli insanlardan korusun. Çünkü niyetinin ne olduğunu bilmiyorsun. 'Canım' diyorlar ama aslında altında büyük bir sinsilik yatıyor. Seni bir yere sokuyor, yola sokuyor, aslında sen bu yoldan gidiyorsun ama bir şekilde o etkenlerden sen de bu yola gidiyorsun. Bu yolda anlar oluyor enerjin düşüyor, kendi iç sesini dinleyemediğin anlar oluyor o yolu seçiyorsun. O yüzden ben hırslı veya hata yapmadım, ben hata yaptıysam yaptırıldım! Hata her insan yapar."

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ŞEYMA SUBAŞI’NIN GÜNDEM OLAN POZLARI

“Evet lüks yaşıyorum ama bu dönemdeki kızlar gibi paylaşmıyordum" diyen Subaşı "Özel uçaklardasın, lüks de yaşıyorsun ama sen bu dönemdeki kızlar gibi paylaşmıyordun' diyorum. Sonra bakıyorum doğru... Özel uçaktan mı koymuşum? Pembe bulutlara bakıyorum, evet özel uçak ama pembe bulutlar, hep bir kibarlık..." ifadelerini kullandı.

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Ancak Şeyma Subaşı'nın geçmişte unuttuğu uçak pozlarını sosyal medya hemen hatırlattı. Ayrıca Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile ilişki süreci de sosyal medyada gündeme geldi.

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Şeyma Subaşı
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