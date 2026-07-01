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Kim Kardashian 'mikro sütyeni'yle dile düştü

Kim Kardashian, yeni SKIMS koleksiyonunun tanıtımı için yine sınırları zorladı. Kim'in 'micro sütyeni' dile düştü.

Kim Kardashian 'mikro sütyeni'yle dile düştü

45 yaşındaki televizyon yıldızı Kim Kardashian, yeni SKIMS koleksiyonunu tanıtmak için verdiği son çekimde cesur iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçti.

Kardashian, salı günü Instagram hesabında "mikro" sütyen ve külot modellerini sergilediği bir dizi fotoğraf paylaştı.

Fotoğraflardan birinde, 38 dolarlık leopar desenli mini sütyen ve 20 dolarlık uyumlu tanga giyen Kardashian, fit fiziğini gözler önüne serdi.

Kim Kardashian mikro sütyeni yle dile düştü 1

Kim Kardashian dikkat çeken bu kombinle iddialı selfie pozları da verdi. Kim'in bu halleri dile düştü. Görenler "Neredeyse kopacak" yorumları yaptı.

Son dönemde SKIMS kampanyalarında birçok ünlü isim de yer aldı.

Kim Kardashian mikro sütyeni yle dile düştü 2

Pazartesi günü yayımlanan kampanya fotoğraflarında oyuncu Will Ferrell, erkek koleksiyonu için beyaz atlet ve açık mavi slip iç çamaşırıyla poz verdi. Geçtiğimiz hafta ise Hailey Bieber, SKIMS'in Everyday Cotton koleksiyonu için birbirinden farklı iç çamaşırı tasarımlarını tanıtarak büyük ilgi toplamıştı.

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