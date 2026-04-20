Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soru futboldan geldi

Kim Milyoner Olmak İster’de bu hafta da 500 bin TL’lik soru açıldı. "Tarihte, resmî bir maçta Barcelona'yı mağlup eden ilk Türk erkek futbol takımı hangisidir?" sorusunun yanıtı merak edildi.

Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan yarışmada, yarışmacı Salih Burak Erten sergilediği başarılı performansla dikkat çekti. Büyük ödüle adım adım yaklaşan yarışmacı, 500 bin TL’lik soruyu açtırarak geceye damga vurdu.

Yarışmaya katılan Salih Burak Erten isimli yarışmacı, ilk baraj sorularını rahatlıkla geçti. Yarışmacı ikinci baraj sorularını da geçerek 500 bin TL'lik o soruyu açtırmaya hak kazandı.

İŞTE 500 BİN TL'LİK O FUTBOL SORUSU!

Yarışmacının karşısına 500 bin TL'lik o soruda karşısına, "Tarihte, resmî bir maçta Barcelona'yı mağlup eden ilk Türk erkek futbol takımı hangisidir?" sorusu çıktı.

Joker hakkı kalmayan yarışmacı, soruyu uzun bir süre düşünmek istedi. Yarışmacı, cevabı bilmediğini belirterek yarışmadan çekilmek istediğini dile getirdi.

Oktay Kaynarca yarışmacıya tahminini sordu. Yarışmacı soruya 'A- Galatasaray' cevabını verdi. Ancak doğru cevap 'B- Trabzonspor' oldu.

Yarışmacı "Trabzonspor'a tebrikler ben Galatasaray diyecektim. Bana da kızmasınlar arkadaşlar" dedi.

Yarışmacı 300 bin TL alarak yarışmaya veda etti.

