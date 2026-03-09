MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kıskanmak 26. bölüm fragmanı geldi: Kıskanmak final mi yapıyor?

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan'ın başrolde olduğu Kıskanmak dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı. NOW ekranlarında seyirciyle buluşacak 26. bölümde Halit Nüzret'i vurdu.

Kıskanmak 26. bölüm fragmanı geldi: Kıskanmak final mi yapıyor?

10 Mart Salı saat 20.00’de yayınlanacak “Kıskanmak” dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı.

Kıskanmak 26. bölüm fragmanı geldi: Kıskanmak final mi yapıyor? 1

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Ayda Aksel'in yer aldığı Kıskanmak dizisinde ortalık karıştı.

Kıskanmak 26. bölüm fragmanı geldi: Kıskanmak final mi yapıyor? 2

Mükerrem’in Halit’e dönmesi Nüzhet ve Seniha’yı harekete geçirir. Mediha'nın çocukluk acıları, kızı Seniha'yla ortak olur.

Kıskanmak 26. bölüm fragmanı geldi: Kıskanmak final mi yapıyor? 3

Mükerrem, kaderini belirleyecek sırrı saklar. Seniha ise kendini Adana gelini olarak, tüm adetlerin içinde bulur. Cihan ve Seniha'nın düğününde, Halit Nüzhet’i vurur.

Kıskanmak 26. bölüm fragmanı geldi: Kıskanmak final mi yapıyor? 4

KISKANMAK NÜZHET ÖLECEK Mİ?

Nüzhet'in vurulması seyirciyi heyecanlandırdı. "Nüzhet'in ölecek mi?" sorusu kafaları karıştırırken bu durumda dizinin finale gidebileceği de konuşuldu. Ancak henüz Nüzhet'in akıbeti belli değil ve final konusunda resmi bir durum yok.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pınar Deniz, 3 milyon TL’yi elinin tersiyle itti! Son anda diziden ayrıldıPınar Deniz, 3 milyon TL’yi elinin tersiyle itti! Son anda diziden ayrıldı
16 yaşına gelince trans olduğunu açıkladı! Galayı salladı16 yaşına gelince trans olduğunu açıkladı! Galayı salladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kıskanmak dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Putin'den İran'ın yeni liderine dikkat çeken mesaj

Güpegündüz korkutan deprem

Güpegündüz korkutan deprem

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde olay çıkardı! Tepki çeken görüntüler

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Uzun savaş endişesi piyasaları vurdu! Kara pazartesi yaşanıyor

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Altında düşüş: Piyasalar sarsıldı! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.