Kıskanmak 26. bölüm fragmanı geldi: Kıskanmak final mi yapıyor?

10 Mart Salı saat 20.00’de yayınlanacak “Kıskanmak” dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı.

Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam ve Ayda Aksel'in yer aldığı Kıskanmak dizisinde ortalık karıştı.

Mükerrem’in Halit’e dönmesi Nüzhet ve Seniha’yı harekete geçirir. Mediha'nın çocukluk acıları, kızı Seniha'yla ortak olur.

Mükerrem, kaderini belirleyecek sırrı saklar. Seniha ise kendini Adana gelini olarak, tüm adetlerin içinde bulur. Cihan ve Seniha'nın düğününde, Halit Nüzhet’i vurur.

KISKANMAK NÜZHET ÖLECEK Mİ?

Nüzhet'in vurulması seyirciyi heyecanlandırdı. "Nüzhet'in ölecek mi?" sorusu kafaları karıştırırken bu durumda dizinin finale gidebileceği de konuşuldu. Ancak henüz Nüzhet'in akıbeti belli değil ve final konusunda resmi bir durum yok.