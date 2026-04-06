Kıskanmak dizisinde üzen ayrılık: İpek Tuzcuoğlu veda ediyor

Geçtiğimiz günlerde final yapacağı açıklanan Kıskanmak dizisinde üzen bir veda yaşanacak. NOW’ın Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Kıskanmak'ın Şaziye’si İpek Tuzcuoğlu diziye veda ediyor.

KIZILBAĞ AİLESİ İSTANBUL’A SÜRÜKLENİR

Senaryodaki hikâyesi biten Tuzcuoğlu’nun önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümde diziden ayrılacağı öğrenildi.

Yeni bölümde ise Nüzhet oğlunu Mükerrem’in elinden alır ve Halit’in bıçaklanması Kızılbağ ailesini İstanbul’a sürükler. Mükerrem, oğluna kavuşmak için çareyi Seniha’da arar. Seniha, Mükerrem’i oğluna, Halit’i de özgürlüğüne kavuşturacak yeni bir plan yapar. Fakat, Mükerrem’in beklemedik hamlesi iki aileyi karşı karşıya getirecektir.